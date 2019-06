Image d'illustration - © STANISLAV FILIPPOV - AFP

Le résumé des matches du groupe des Diables Rouges - Euro 2020 - Groupe I - 08/06/2019 Dans le groupe I, celui de la Belgique, la Russie s'est baladée face à Saint-Marin (9-0) samedi en qualifications pour l'Euro 2020. Elle compte six points comme l'Ecosse, qui affrontera les Diables mardi. Des buts d'Andrew Robertson (61e, 1-0) et d'Oliver Burke (89e, 2-1) ont permis à l'Ecosse de battre Chypre avec le Standardman Kostas Laifis (2-1). Les Chypriotes, qui ont égalisé temporairement par Ioannis Kousoulos (87e, 1-1), se retrouvent 4e avec trois points comme le Kazahkstan et devancent Saint-Marin, qui a collectionné trois défaites.