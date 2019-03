La Russie étrille le Kazakhstan et prend ses premiers points

La Russie a battu le Kazakhstan 0-4 à Astana, ce dimanche. Après leur défaite 3-1, jeudi, face aux Diables Rouges, les Russes prennent leurs premiers points dans cette campagne qualificative pour l’Euro 2020.

Déjà buteur face à la Belgique, Denis Cheryshev a récidivé en inscrivant un doublé (19ème, 45ème) en première mi-temps. Au retour des vestiaires, les joueurs de Stanislav Cherchesov ont enfoncé le clou, à la 52ème, avec but de leur attaquant, Artem Dzyuba, sur un assist de Cheryshev, encore lui. Avant que le Kazakh Absal Beysebekov marque, contre son camp, le quatrième et dernier but des Russes à la 62ème.

Grâce à cette victoire, au classement général, la Russie revient à égalité avec le Kazakhstan, victorieux face à l’Ecosse 3-0 jeudi dernier. Les Diables Rouges, qui affrontent Chypre ce dimanche soir, ont déjà l'occasion de prendre la tête, en solitaire, du groupe I après seulement deux rencontres.