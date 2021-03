La Macédoine du Nord réalise l’exploit en Allemagne, l’Italie, la France, l'Angleterre et l’Espagne victorieuses

Après une première mi-temps au ralenti avec une équipe bis, l’Italie a changé de rythme après la pause pour prendre l’avantage par Stefano Sensi (47e). Ciro Immobile, après une incroyable farandole d’occasions manquées, s’est rattrapé en marquant le second but en toute fin de match sur penalty (90+4e). L’Italie enchaîne avec une troisième victoire en trois matches dans les qualifications.

Les Macédoniens ont surpris une première fois les Allemands en ouvrant le score juste avant la pause, par son "vétéran" Goran Pandev. Il a ensuite fallu un penalty converti par Gundogan pour relancer la Mannschaft mais Elif Elmas a porté un nouveau coup sur la tête des champions du monde 2014 en rendant un avantage définitif aux siens à la 85e. Exploit retentissant pour la Macédoine, également victorieuse du Liechtenstein (5-0) après s’être inclinée contre la Roumanie (3-2). Il s’agit de la toute première défaite de l’Allemagne en qualification pour une Coupe du Monde depuis 2001 contre l’Angleterre et des premiers points perdus au même stade depuis 2012 contre la Suède (4-4).

C’est la grosse surprise de ces débuts d’éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022, l’Allemagne a été battue à domicile par la Macédoine du Nord, 65e au classement FIFA sur le score de 1-2. Sans forcément être étincelantes, la France, l’Italie et l’Espagne sont sorties victorieuses de leur rencontre ce mercredi soir.

Sa tête victorieuse à l’heure de jeu (60e) le place seul 4e meilleur buteur de l’histoire des Bleus (35 buts) et permet de clore le stage de mars sur une bonne note comptable.

Mais les champions du monde savent s’en sortir quand les jambes sont alourdies par les longs déplacements, et leur soldat Griezmann, déjà buteur huit jours plus tôt, fait partie de ceux qui ne désespèrent jamais.

Après un nul poussif contre l’Ukraine (1-1) et un succès pas flamboyant au Kazakhstan (2-0), les Français ont enchaîné une troisième rencontre de suite sans grand éclat.

Mise en danger et peu inspirée mercredi à Sarajevo, l’équipe de France s’en est remise à Antoine Griezmann pour vaincre la Bosnie-Herzégovine (1-0) pour sa dernière sortie officielle avant l’Euro.

L’Espagne s’est facilement imposée contre le Kosovo 3 buts à 1 à Séville, lors de la 3e journée des qualifications pour le Mondial-2022 au Qatar, et a ravi la tête du groupe B à la Suède, exempte mercredi.

L’équipe de Luis Enrique, accrochée à domicile par la Grèce (1-1) puis victorieuse en Géorgie (2-1) lors des deux premières journées, devance la sélection de Zlatan Ibrahimovic d’une longueur, mais avec un match en plus.

Exempt lors de la première journée, le Kosovo avait été dominé 3-0 à domicile par la Suède dimanche dernier et occupe la cinquième et dernière place avec zéro point, derrière la Grèce (2 pts) et la Géorgie (1 pts) qui ont fait match nul (1-1) mercredi à Thessalonique.

L’Espagne a ouvert la marque par le milieu du RB Leipzig Dani Olmo, d’une superbe frappe enroulée en pleine lucarne (34e). Deux minutes plus tard, l’attaquant de Manchester City Ferran Torres a doublé le score d’un tir croisé dans la surface (36e).

Olmo, 22 ans, et Torres, 21 ans, étaient déjà les buteurs de la Roja en Géorgie.

A la 70e minute, Unai Simon le jeune (23 ans) gardien de l’Athletic Bilbao s’est rendu coupable d’une sortie aussi lointaine que hasardeuse qui a permis à Besar Halimi de lui chiper le ballon et de placer une longue frappe en cloche qui a terminé dans le but déserté.