La France émerge grâce à un penalty de Giroud, le Portugal régale, l'Angleterre chute

La France validera son ticket pour l'Euro en cas de victoire contre la Turquie, lundi. Les Bleus, qui avaient remporté 4-0 le match aller en mars dernier, se sont heurtés à des Islandais portés par leur public, avant d'être délivrés par un pénalty obtenu par Antoine Griezmann et transformé par Olivier Giroud.

L'équipe de France a battu difficilement l'Islande (1-0) grace à un pénalty d'Olivier Giroud (66e), son 37e but avec les Bleus, vendredi à Reykjavik en qualifications de l'Euro-2020, et se rapproche à grands pas du rendez-vous continental.

L'Angleterre perd à Prague (2-1)

Dans le même temps, l'Angleterre a perdu 2-1 contre la République tchèque à Prague, une défaite qui retarde sa qualification à l'Euro 2020.

L'équipe de Gareth Southgate, qui a concédé les occasions les plus claires, a cédé à la pression tchèque en fin de match (85) en encaissant un but de Zdenek Ondrasek. En tout début de rencontre, le défenseur tchèque Jakub Brabec (9e) avait répondu sur un corner à l'ouverture du score anglaise, d'un penalty transformé par Harry Kane (5e).

Avec 12 points et trois matches à jouer, les Three Lions, qui auraient été la deuxième équipe qualifiée pour l'Euro en cas de victoire, restent premiers du groupe A, à égalité de points avec leurs adversaires du soir (12 pts, 2 matches à jouer) et devant le Kosovo (8 pts, 3 matches à jouer).