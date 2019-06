L'équipe de France, championne du monde, a subi samedi sa première défaite (2-0) dans les qualifications pour l'Euro-2020 chez son principal rival, la Turquie, qui lui ravit par la même occasion la première place du groupe H.

Les Bleus, qui restaient sur deux victoires en Moldavie (4-1) et contre l'Islande (4-0), se sont inclinés à Konya sur deux buts de Ayhan (30) et Under (40).