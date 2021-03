L’Italie poursuit sa série, l'Angleterre et l'Allemagne intraitables, Lewandowski limite la casse pour la Pologne

L’Italie a démarré son parcours de qualification pour le Mondial qatari de belle manière jeudi soir en s’imposant 2-0 contre l’Irlande du Nord lors de la première journée du groupe C. Domenico Berardi (14e) et Ciro Immobile (39e) enfin buteur avec la 'Nazionale' ont assuré le succès des Italiens en première période malgré quelques frayeurs pour Donnarumma après la pause. L’équipe de Roberto Mancini a ainsi aligné un 23e match sans défaite (18 victoires) et s’est installée en tête de son groupe en compagnie de la Suisse, victorieuse 1-3 en Bulgarie.

Autre gros morceau engagé dans la soirée, l’Allemagne a dominé l’Islande 3-0 grâce aux buts précoces de Leon Goretzka (3e) et Kai Havertz (7e) ainsi qu’à la 17e rose de la saison d’un intenable Ilkay Gündogan (56e). La Mannaschaft est en tête du groupe J avec la Roumanie qui s’est imposée 3-2 contre la Macédoine du Nord.

L’Angleterre a quant à elle réalisé une très bonne opération dans le groupe I. Si la victoire des Three Lions face à Saint-Marin 5-0 n’est pas une surprise (buts de Ward-Prowse, Calvert-Lewin (2), Sterling et Watkins), c’est le partage de la Pologne en Hongrie (3-3) qui arrange surtout les sujets de Sa Majesté. Menés 2-0, les équipiers de Robert Lewandowski étaient pourtant parvenus à revenir au score suite à un double changement payant. Montés au jeu à la 59e minute, Krzysztof Piaek et Kamil Jozwiak avaient ainsi fait 2-1 puis 2-2 à la 60e et à la 61e. Perforés une nouvelle fois par la Hongrie, les Polonais ont fini par égaliser à la 83e minute grâce au sauveur Lewandowski.

