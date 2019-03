L'Italie étrille le Liechtenstein (6-0), le Danemark remonte 3 buts contre la Suisse

L'Italie a aligné un deuxième succès consécutif en qualifications pour l'Euro 2020 mardi à Parme contre le Liechtenstein (6-0). Les Transalpins prennent la tête du groupe J devant la Grèce et la Bosnie (4 points), qui ont partagé l'enjeu (2-2).

Roberto Mancini est resté fidèle à son 4-3-3 mais a changé sept joueurs par rapport au match contre la Finlande (2-0). En attaque, seul Moise Kean a conservé son poste. La première occasion est arrivée du pied de Fabio Quagliarella, qui a donné un léger souci à Benjamin Buchel (4e). L'Italie est restée à l'attaque et le Liechtenstein s'est défendu avec ordre jusqu'à ce que sur un centre de Leonardo Spinazzola, Stefano Sensi a placé un coup de tête victorieux (17e, 1-0).

Sur une action personnelle, Marco Verratti a doublé la marque (32e, 2-0) avant de voir un de ses tirs être dévié du bras par Nicolas Hasler dans le rectangle. Quagliarella en a profité pour devenir le plus vieux buteur de l'équipe d'Italie à 36 ans et 54 jours (35e, 3-0). L'attaquant de la Samp' a remis le couvert des onze mètres suite à une faute de Daniel Kaufmann, qui a reçu une carte rouge directe (45e+3, 4-0).

Face à un opposant fort modeste, l'Italie a continué à jouer devant le but adverse. Sur un centre de Spinazzola rabattu par Quagliarella, Kean n'a plus eu qu'à pousser le ballon au fond (60e, 5-0). A peine monté au jeu à la place de Quagliarella (72e), Leonardo Pavoletti y est aussi allé de son petit but (76e, 6-0).