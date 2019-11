L’Italie en colle 9 à l’Arménie et réussit le 30 sur 30, le Danemark qualifié et probable adversaire des Diables

L’Italie a réussi ce que les Diables rouges tenteront d’accomplir mardi face à Chypre. La 'Nazionale' a remporté un 10e match sur 10 joués dans le groupe J des qualification en réussissant le 30 sur 30. Un sans-faute encore inimaginable il y a deux ans quand la 'Squadra' avait manqué sa qualification au Mondial 2018.

Mais voilà, l’Italie de Roberto Mancini a bien changé et s’appuie sur une nouvelle vague fougueuse qui a ramené de l’enthousiasme de l’autre côté des Alpes. Ce lundi, les Italiens n’ont éprouvé aucune difficulté pour se débarrasser de l’Arménie grâce à un 9-1 retentissant. Nicolò Zaniolo, 20 ans, et Ciro Immobile ont fait forte impression dans la première partie de la rencontre avec un doublé chacun. Le jeune milieu de terrain de la Roma a marqué à la 9e et à la 64e tandis que l’attaquant de la Lazio a fait mouche à la 8e et à la 33e. Nicolò Barella (29e) avait inscrit le 3e but des siens. Déterminés, les 'Azzurri' ont insisté en fin de match et planté quatre autres buts grâce à Alessio Romagnoli (72e), Jorginho (75e), Riccardo Orsolini (78e) et Federico Chiesa (81e). Une série de buts interrompue uniquement par la réduction de l’écart arménienne (79e).

Il s’agit du succès le plus large de l’histoire de l’équipe nationale italienne depuis la victoire 9-0 face aux États-Unis en 1948.

Avec 37 buts dans sa campagne, l’Italie est pour le moment la meilleure attaque de ces qualifications. Les Diables rouges (34 buts) auront l’opportunité de faire mieux que l’Italie mardi.