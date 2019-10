L'Italie décroche son ticket pour l'Euro 2020, l'Espagne doit patienter, la Suisse en délicatesse

Après la Belgique, l’Italie est devenue la deuxième nation à décrocher son ticket pour l’Euro 2020. Tout comme nos Diables rouges, la 'Nazionale' a réussi un sans-faute dans le groupe J en affichant un bilan parfait de 21 sur 21.

Samedi soir au Stadio Olimpico, les Italiens ont dompté la Grèce 2-0 en émergeant en deuxième mi-temps. Des 'Azzurri' moins inspirés que d’habitude ont longtemps buté sur une défense grecque bien organisée. Le déclic est arrivé juste après l’heure de jeu grâce à un penalty de Jorginho (63e). Federico Bernardeschi sur une frappe à distance déviée a mis les siens à l’abri. La Finlande, battue 4-1 par la Bosnie-Herzégovine, est 2e avec 12 points devant l’Arménie (10 pts), tenue en échec par le Liechtenstein (1-1).

Dans le groupe F, l’Espagne était elle aussi sur le point de valider son ticket pour l’Euro. Il faudra toutefois patienter pour la bande à Sergio Ramos, qui fêtait sa 168e sélection record en équipe nationale. En Norvège, la Roja a fait le jeu mais n’a concrétisé ses efforts qu’une seule fois via Saul Niguez (47e). Les Scandinaves se sont donc accrochés et sont parvenus à égaliser en toute fin de rencontre grâce à un penalty de Joshua King (90e+4). Au classement, les Espagnols (19 pts) comptent cinq longueurs d’avance sur la Suède (0-4 contre Malte) et 6 sur la Roumanie (0-3 contre les Féroés). Mardi, un alléchant Suède – Espagne est notamment au programme de la 8e journée.

Autre grosse nation engagée ce samedi, la Suisse s’est laissée piéger par le Danemark, vainqueur 1-0 grâce à un but de Youssouf Poulsen (84e). La 'Nati' est actuellement troisième du groupe D avec 8 points derrière l’Irlande (12 pts) et le Danemark (12 pts). Les Helvètes, qui comptent un match de moins que leurs deux rivaux, joueront donc gros mardi à Genève contre l’Irlande. S’ils ne se qualifient pas directement, les Suisses auront toujours l’opportunité de décrocher leur ticket via les barrages.