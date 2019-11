L'Angleterre première nation à atteindre les 1000 rencontres officielles

Le moment sera historique. A 20h45 heure belge, 19h45 à Wembley, l’Angleterre débutera la 1.000e rencontre officielle de son histoire. Évidemment, les Three Lions seront les premiers à franchir cette barre à la fois symbolique et hors-normes.

Des joueurs de légende (de Charlton à Beckham en passant par Gascoigne et Banks), des matchs entrés dans l’histoire (qui a oublié la fameuse main de Dieu signé Maradona ?), mais une déception quasi éternelle, chantée par The Lightning Seeds en 96’ et devenu l’hymne officieux des Three Lions. "We still believe", chante ironiquement le groupe originaire de Liverpool. De quoi rappeler le palmarès quasi vierge d’une nation pourtant à l’origine de ce sport.

Tout a commencé un jour de novembre 1872. Le 30, très exactement. Premier adversaire et premier match officiel face aux voisins écossais, qui deviendront les sparring partners privilégiés des Anglais au fil des ans. Dans son histoire, l’Angleterre a tout vécu, affrontant même l’Allemagne nazie à Berlin (victoire 3-6), en 1938. Une autre époque.

Des victoires, il y en a eu, oui. Beaucoup. Surtout aux débuts, lorsque l’Angleterre refusait encore de participer aux trois premières Coupes du monde, un peu par arrogance. Preuve ? A l’issue du Mondial 1934, une victoire lors d’un match... amical face aux Italiens fraichement sacrés avait suffi aux Anglais pour s’autoproclamer "meilleure équipe du monde". Arrogance, on vous disait...

Mais en près de 150 ans de matches, il y a surtout eu des désillusions. Une seule victoire mondiale (1966, sur ses terres), presque comme un chant du cygne pour un pays qui n’a disputé qu’une finale en 90 ans de compétitions internationales. Largement insuffisant.

Ce jeudi soir, l’équipe de 'Sa Majesté' deviendra donc la première à franchir la barre mythique des 1.000 rencontres officielles, face à l’une des plus jeunes nations au monde (le Monténégro). Mais pas question de gâcher cette sortie, comme l’a affirmé le sélectionneur, Gareth Southgate : "On a toujours pointé l’importance du blason aux joueurs. Nous ne sommes qu’une part de cette histoire. Tant de joueurs ont écrit l’histoire avant nous et beaucoup passeront après… C’est important de respecter ce maillot".

Une fois le billet pour l’EURO validé, l’Angleterre pourra, une fois de plus, faire rêver ses supporters, qui y croient toujours dur comme fer malgré un unique succès dans une histoire bientôt millénaire. "We still believe", chantera-t-on sûrement cet été, dans les pubs de Liverpool et d’ailleurs.