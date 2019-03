L'Angleterre doute... puis plante 5 buts au Monténégro

L'Angleterre a battu le Monténégro sur le score de 1 but à 5, lundi à Podgorica. Les 'Three Lions' ont pu compter sur un très bon Ross Barkley, auteur d'un doublé et d'un assist lors de cette deuxième journée du groupe A des éliminatoires pour l'Euro 2020.

Après un premier goal monténégrin signé Marko Vesovic (1-0, 18e), l'Angleterre a égalisé grâce à Michael Keane, buteur de la tête sur un coup franc de Barkley (1-1, 30e). Barkley a ensuite marqué à deux reprises, déviant d'abord un tir de Callum Hudson-Odoi (1-2, 39e), ensuite à l'affut d'un mauvais renvoi de la défense adverse (1-3, 59e). Harry Kane idéalement servi par Raheem Sterling, a fait 1-4 sur une rapide contre-attaque anglaise. Sterling a parachevé la très bonne prestation des siens (1-5, 81e).

A noter que Gareth Southgate, sélectionneur anglais, a donné une première titularisation sur la scène internationale pour le milieu défensif Declan Rice, 20 ans, et l'ailier Callum Hudson-Odoi, 18 ans. Du côté monténégrin, Zarko Tomasevic (Ostende) a joué toute la rencontre alors qu'Aleksandar Boljevic (Waasland-Beveren) est monté à la 70e.

Simultanément, le Kosovo et la Bulgarie ne sont pas parvenus à se départager (1-1) après des buts de Zeneli (61e) et Bozhikov (39e).

L'Angleterre est en tête de son groupe avec 6 points et compte déjà 4 longueurs d'avance sur la Bulgarie (2 pts), son plus proche poursuivant. Le Kosovo et le Monténégro comptent un point. La République tchèque, battue 5-0 à Wembley vendredi, ferme la marche. A noter que le Kosovo et la République tchèque n'ont joué qu'une seule rencontre.