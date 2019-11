L'Allemagne gagne, le pays de Galles 20e qualifié, les 16 barragistes connus

Wijnaldum et de Jong taclent symboliquement le racisme face à l'Estonie - Football - 19/11/2019 Les Pays-Bas ont conclu mardi à Amsterdam leur campagne de qualification pour l'Euro-2020 par une démonstration (5-0) contre l'Estonie mais terminent 2e du groupe C derrière l'Allemagne, tombeuse de l'Irlande du Nord (6-1). Georginio Wijnaldum et Frenkie de Jong ont ainsi célébré le premier but du milieu de Liverpool, d'origine surinamaise, le premier de la soirée, en exhibant leurs bras côte à côte.