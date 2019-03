Kompany, Witsel et de Bruyne absents de la sélection pour la Russie et Chypre

Roberto Martinez a dévoilé ce vendredi à midi sa sélection pour les deux premières rencontres qualificatives des Diables Rouges en vue de l'Euro 2020, le jeudi 21 mars contre la Russie (20h45) et le dimanche 24 mars à Chypre (20h45). Les deux matches seront à suivre en direct vidéo sur la RTBF.

Martinez, qui a sélectionné pas moins de ... 28 joueurs, doit désormais se passer de Marouane Fellaini, qui, à 31 ans, a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. "Je prends 28 joueurs car nous ne nous sommes plus réunis depuis novembre. C'est important d'avoir autant de joueurs pour débuter une nouvelle campagne."

Le sélectionneur sera aussi, une nouvelle fois, privé de Kevin De Bruyne. Blessé aux ischio-jambiers, le 'Cityzen' n'a plus joué en équipe nationale depuis la Coupe du monde. Son absence chez les Diables a été palliée par Youri Tielemans, passé en janvier à Leicester où il a été décisif ces trois dernières semaines avec un but et deux assists. Autres absents de marque: Axel Witsel qui souffre des adducteurs et Vincent Kompany.

Incertains, Romelu Lukaku (blessure au pied), Mousa Dembele et Thomas Vermaelen (contracture à la jambe droite) sont repris mais pourraient ne pas être aptes à jouer. Des tests seront effectués lundi le concernant. "Les chances sont de 50-50 pour Romelu Lukaku. Nous évaluerons cela lundi." A l'inverse, les problèmes physiques de Christian Benteke semblent résolus. "Il est complètement prêt. Il s'entraîne bien depuis pas mal de temps. Nous sommes heureux que ses problèmes physiques soient résolus."

Comme il l'avait annoncé dans un entretien accordé à la RTBF, Roberto Martinez laisse bien des éléments comme Zinho Vanheusden ou encore Dodi Lukebakio chez les Espoirs coachés par Johan Walem. "Nous suivons avec attention 5 Espoirs, dont Zinho Vanheusden. Mais nous voulons leur laisser l'espace pour qu'ils se développent. L'Euro U21 sera une chance unique pour eux d'acquérir une expérience internationale et de montrer leur talent. Nous sommes vraiment enthousiastes sur les talents qui frappent à la porte."