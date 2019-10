Kazakhstan - Belgique : Une équipe remaniée, mais un même objectif (LIVE vidéo 14h30)

Ce dimanche pour affronter le Kazakhstan, Roberto Martinez va inévitablement modifier ses batteries par rapport à la démonstration face à Saint-Marin. Et pour cause, les absences actées de Romelu Lukaku, Youri Tielemans et dans une moindre mesure de Leander Dendoncker et Simon Mignolet lui imposent d’autres choix.

Le gardien Pas de changement à attendre. Aucune raison de ne pas aligner Thibaut Courtois pour son 34e match officiel consécutif.

La défense Toby Alderweireld et Thibaut Courtois - © BRUNO FAHY - BELGA Le coach sera tenté de repartir avec le même trois arrière. Vertonghen et Alderweireld sont partants certains. Ils sont les seuls avec Courtois à compter 100% du temps de jeu dans cette campagne qualificative. Reste à savoir si Vermaelen (qui a disputé les deux derniers matchs) sera relayé ou non par Boyata, revenu de blessure et dont la dernière apparition remonte à la victoire face à la Russie fin mars. Dedryck le mériterait et le coach montrerait ainsi qu’il continue à concerner tout le monde.

Le milieu de terrain Dennis Praet - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA Parlons d'abord du duo axial. Sans Tielemans et De Bruyne, et en sachant que Vanaken a eu son tour (avec succès d’ailleurs), on pourrait se diriger vers un sixième duo différent dans cette campagne... et inédit au cœur du jeu. Le retour d’Axel Witsel ne fait aucun doute. Absent depuis le match contre l’Ecosse à domicile, le joueur de Dortmund est prêt. Son binôme sera Dennis Praet, le coach n'en a pas fait mystère. Denis qui mérite lui aussi du temps de jeu et une première titularisation. Histoire de voir ce que le nouveau joueur de Leicester apporte à cette équipe. Un match intéressant à ce point de vue. Sur les flancs, Meunier est partant certain. Il a été laissé au repos contre Saint Marin et remplacera ici l’excellent Castagne. À gauche Chadli sera aussi ménagé et probablement remplacé par Thorgan Hazard, blessé lors du rassemblement de septembre.

L'attaque Michy Batshuayi - © DIRK WAEM - BELGA Lukaku, rentré en Italie avec deux nouveaux buts dans son escarcelle, scrutera de loin la prestation de son numéro 2. Batshuayi devrait en effet le suppléer et prendre la priorité sur Origi et Benteke. Le coach aime garder sa hiérarchie intacte, et ce devrait encore être le cas pour le poste de numéro 9. Mais une petite surprise reste possible. En soutien, Eden Hazard devrait être aussi au coup d’envoi mais le capitaine ne jouerait, dans ce cas, qu’un bout de match. Par contre sur l’autre flanc, le coach prendra-t-il le risque d’aligner Mertens ? Touché à la cheville mais surtout, ayant écopé d’un 2e carton jaune dans cette campagne, le lutin de Naples pourrait en cas de nouveau carton être suspendu pour l’important déplacement en Russie. Inutile de prendre un tel risque. Et pourtant Roberto Martinez nous a clairement dit ne pas vouloir tenir compte de ce facteur. La préséance nous guide donc vers Dries. Mais les candidats à son remplacement sont prêts à convaincre le coach que leur mi-temps mièvre à Saint-Marin n'était qu'un accident. Januzaj, Origi ou Carrasco (qui est très bien monté contre Saint-Marin jeudi) veulent y croire en cas de mise sur le flanc de Mertens.

Belgique - Kazakhstan : 08 juin 2019 (3-0) - Qualifications Euro 2020 - 08/06/2019 Les Diables rouges ont facilement disposé du Kazakhstan 3-0 samedi soir au stade Roi Baudouin pour leur troisième match dans le groupe I des qualifications pour l’Euro 2020. Dries Mertens (11e), Timothy Castagne (14e) et Romelu Lukaku (50e) ont inscrit les trois buts de la soirée. Irréprochables dans leur attitude face à cet adversaire peu stimulant, les hommes de Roberto Martinez ont dominé la rencontre de la tête et des épaules (27 frappes dont 12 cadrées et 70% de possession) ne laissant pas voix au chapitre aux Kazakhs (5 frappes dont 1 cadrée). Avec huit buts et trois victoires en trois matches, la Belgique trône en tête de sa poule avec neuf points, trois de plus que la Russie.