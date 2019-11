Jason Denayer : "On m'a fait payer la note de l'élimination à Lille"

C’est le Tuff Gong des Diables : fondu de Bob Marley, il frappe par son look cool, sa barbe de sage et sa voix profonde. Réduit à un temps de jeu limité, le smiling sub s’exprime sur ses orteils tordus, Virgil van Dijk, les gardiens qui marquent et le Pays de Galles. Mais aussi le droit à la critique, son pote Boyata, le leadership et Jan Vertonghen. Et bien sûr le reggae. Jason Denayer passe " Sur le Gril ".

Lui et l’équipe nationale, l’histoire n’a rien d’un fleuve tranquille : capé 7 fois sous Marc Wilmots, Jason Denayer n’a gratté que 209 minutes (dont 23 samedi en Russie) sous Roberto Martinez. Totalement absent de la campagne de Russie, il a dû attendre 27 mois et la… 30e sélection de l’Espagnol pour réintégrer le noyau des Diables. Mais depuis, tout a changé : sans une blessure, le Lyonnais aurait sans doute fait partie intégrante des 13 noyaux composés depuis un an par le coach fédéral.

" Il faut chaque fois se battre pour être appelé, tant le niveau est élevé chez les Diables " explique Jason Denayer. " Mais c’est vrai que le coach aime faire confiance au même noyau. Et je pense que maintenant, je suis monté dans le bon train pour l’Euro. Mais il faudra confirmer, bien sûr. Roberto Martinez est en train de compléter les places dans le groupe et c’est maintenant qu’il faut se montrer et bien performer dans son club. Ce sont des mois importants pour moi : je dois prendre du temps de jeu et, petit à petit, faire ma place chez les Diables. Mais en équipe nationale, il faut apprendre à être patient, les places tournent moins vite qu’en club. Jan Vertonghen et Toby Alderweireld ont mis la barre très haut et ils nous donnent plein de conseils, mais à l’avenir il faudra aussi une relève pour eux. Mon pote Dedryck Boyata l’a prouvé en Russie, j’étais très content pour lui, et c’est la preuve qu’on peut le faire. Si je ferme les yeux, est-ce que je me vois dans l’équipe à l’Euro ? C’est au coach à fermer les yeux et à répondre à cette question… " (rires)

" Une mauvaise prestation ne m’empêche pas de dormir "

Entre le 1er juillet 2016, date de cette funeste défaite de Lille à l’Euro face au Pays de Galles, et octobre 2018, Denayer a donc connu une fameuse éclipse de plus de deux ans chez les Diables. Car il a fait partie des coupables désignés, après la Bérézina des Diables en quart de finale de cet Euro qui nous était promis.

" On m’a sans doute fait payer la note de cette défaite. Pas le coach de l’époque, mais le monde extérieur et les journalistes. Les supporters aussi sans doute, mais ils ont le droit à la critique. Moi, je n’ai pas de problème avec les critiques, mais d’autres lisent tout et y sont très sensibles. Ça fait partie du foot moderne, il y a un gros suivi avec les télés qui retransmettent tout et les réseaux sociaux qui s’enflamment. Mais on doit l’accepter et s’y adapter. Moi quand je fais un mauvais match, je ne reste pas sur ça : je tire les leçons en re-visionnant mes erreurs. Ce qui compte, c’est d’avancer. "

Derrière sa longue barbe de hipster rasta, on n’en oublierait presque que Denayer n’affiche que 24 printemps. Et dès sa 1e saison à Lyon, le Jettois bourlingueur (Lierse, Manchester City, Celtic, Galatasaray, Sunderland et OL) a déjà accroché le brassard des Gones à son biceps.

" L’ancien staff avait décelé chez moi des aptitudes de leader (NDLA : Rudi Garcia, récemment nommé à Lyon, a opté momentanément pour une tournante du capitanat). J’ai toujours aimé prendre des responsabilités, pas forcément par la parole, mais par mes prestations sur le terrain. Je suis assez fort et calme, je tiens ça de ma mère, je suis disons… rarement stressé (sourire). Je peux être touché par des situations imprévues de la vie, mais le foot ne me cause aucune pression. Un match ne m’empêche jamais de dormir. "

Des pieds pas beaux…

Au mois d’octobre, Jason Denayer a été classé par le CIES (l’Observatoire du Football, un organisme de statistiques) parmi les 5 joueurs les plus performants des 5 grands championnats européens : un ratio élaboré sur base du rendement dans les gestes de base (duels, interceptions, passes réussies, etc). Une propreté technique qui ne vient pas de nulle part pour cet ex-attaquant reconverti.

" Cela remonte à bien longtemps, mais j’ai vite compris que j’avais plus d’avenir comme défenseur. Au début, ce n’était pas un choix facile, car chaque enfant vit d’abord pour dribbler et marquer. Et là, tout à coup, je devenais l’opposé du joueur offensif que je rêvais de devenir ! Mais j’ai gardé ce souci de jouer au ballon et de relancer proprement au sol : c’est le propre des arrières modernes, fini de dégager en tribune ! J’ai appris ça à l’Académie Jean-Marc Guillou (NDLA : où Denayer a joué de ses 13 à 17 ans), où on jouait pieds nus et où tout était centré sur la technique et le toucher de balle. Je me souviens : avant chaque entraînement on nous demandait de jongler pieds nus pendant 30 à 40 minutes, même en hiver. Ce qui fait qu’aujourd’hui, mes pieds ne sont plus très beaux : on avait toujours des cloches, on se tordait les orteils, on se cassait les ongles des pieds ! J’étais content, après, de pouvoir remettre des chaussures en club… mais j’ai dû me réhabituer ! "

À chacun son Bob…

Tout au long de son parcours XXL, Jason Denayer a déjà pu étoffer son carnet de recommandations. Le Jettois a ainsi pu croiser comme équipier un certain… Virgil van Dijk : c’était en 2014, quand il formait avec le Batave la charnière centrale du Celtic.

" Ce sont des super-souvenirs : on a gagné ensemble le doublé Championnat-Coupe, jouer avec un tel joueur vous marque. Il n’avait pas encore sa maturité actuelle, mais on sentait déjà tout son potentiel. Le Ballon d’Or ? J’espère pour lui qu’il va le gagner, mais je pense que Messi reste au-dessus de tout le monde. Le foot est comme ça : on parle moins des défenseurs, car ce sont les attaquants les vedettes qui marquent et font le spectacle. Quand on est petit, on veut tous marquer, que l’on joue attaquant, défenseur… ou même gardien ! " (rires)

Et le grand Jason de s’en repartir, dégaine sereine et décontractée, chantonnant mot pour mot son idole Bob Marley… " Dire que c’est mon héros est un grand mot, mais j’apprécie le message positif et pacifique qu’il fait passer. Sans compter ses musiques, qui sont si belles ! "

On sait déjà qui finit premier au karaoké des Diables…

