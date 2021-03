Ibrahimovic déjà à l’assist pour son retour, l’Espagne trébuche contre la Grèce

De retour et tout de suite décisif. Zlatan Ibrahimovic n’a mis que 35 minutes pour permettre à la Suède de marquer face à la Géorgie jeudi soir lors des qualifications à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Revenu en sélection après plus de quatre ans d’absence, 'Ibra' a immédiatement été titularisé par le sélectionneur Janne Andersson.

Une confiance qu’il a exploitée pour offrir le but du 1-0 à Viktor Claesson suite à un enchaînement contrôle poitrine – déviation du droit délicieux. Un but finalement décisif pour venir à bout de géorgiens coriaces et pour prendre la tête du groupe B suite au partage 1-1 entre l’Espagne et la Grèce.

