Hazard taquine le "copieur" Courtois après son erreur : "C'est bien, il va faire le buzz sur internet !"

C'est un Eden Hazard comme d'habitude très détendu qui s'est présenté au micro de la RTBF après son doublé et la victoire des Diables Rouges face à la Russie (3-1) lors de la première journée de la phase de qualification pour l'Euro 2020. Le capitaine belge, élu sans surprise "Devil of the Match" après sa très belle prestation, a toutefois souligné que les Diables auraient pu mieux jouer à certains moments de la rencontre.

"Ce soir, il y a la victoire, les deux buts... mais ça, c'est anecdotique, vous le savez bien !, a souri Eden Hazard au micro de Vincent Langendries. Je suis content, on devait réagir après le dernier match en Suisse (défaite 5-2, NDLR), et on l'a fait. Je ne vais pas dire de très belle manière, parce qu'on peut toujours faire mieux, et à certains moments, on n'a pas assez bien joué au foot selon moi. On a bien défendu tous ensemble, même si je pense qu'on peut encore mieux faire, et offensivement, on s'est créé quelques occasions. On ne va pas faire la fine bouche, même si le score aurait pu être plus sévère. Mais nous sommes tous contents."

Le N.10 des Blues a ensuite eu une petite pensée pour son pote et ancien coéquipier à Chelsea Thibaut Courtois, auteur d'une grosse boulette qui a permis aux Russes d'égaliser.

"Je pense qu'il regarde trop de vidéos de moi, il essaie de dribbler comme moi... Mais ce n'est pas la même chose !, a blagué Eden Hazard. Et comme il est un peu plus grand, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est bien, comme ça, il va passer un peu sur internet et faire le buzz !"