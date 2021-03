Furieux après un but annulé, Cristiano Ronaldo jette son brassard et quitte le terrain

Cristiano Ronaldo (Portugal) et son but annulé - © RTBF.be

Le ballon franchit la ligne mais le but de Ronaldo est annulé par l'arbitre - Qualifications Qatar... A la recherche d'un 103e but en sélection qui l'aurait rapproché du record mondial de l'Iranien Ali Daei (109), Cristiano Ronaldo a beaucoup tenté, en vain. L'attaquant de la Juventus Turin s'est montré imprécis, envoyant une frappe hors du cadre (8e), de même que plusieurs coups francs (44e, 58e). Déjà peu convaincant lors de la victoire étriquée du Portugal contre l'Azerbaïdjan mercredi (1-0), le quintuple Ballon d'or a réalisé un match poussif, à l'image de sa sélection. Pourtant, sur la dernière occasion de la rencontre, au bout du temps additionnel, il a repris un centre du jeune Nuno Mendes et le ballon a semblé franchir la ligne mais l'arbitre néerlandais de la rencontre M. Danny Makkelie n'a pas validé le but (90+3).