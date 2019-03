Roberto Martinez dévoilera ce vendredi à midi sa sélection pour les deux premières rencontres qualificatives des Diables Rouges en vue de l'Euro 2020, le jeudi 21 mars contre la Russie (20h45) et le dimanche 24 mars à Chypre (20h45). Les deux matches seront à suivre en direct vidéo sur la RTBF. Il s'agira de la première sélection depuis l'annonce de la retraite internationale de Marouane Fellaini.

Après la lourde défaite 5-2 subie en novembre en Suisse, qui les a privés du Final Four de la Ligue des Nations, les Diables Rouges se retrouveront lundi au centre national de Tubize pour préparer la prochaine échéance: les qualifications à l'Euro 2020. La Belgique a hérité d'un groupe sur papier abordable, avec la Russie, l'Ecosse, Chypre, le Kazakhstan et Saint-Marin. Les deux premiers des dix groupes se qualifient pour la phase finale de l'Euro. Les quatre derniers tickets seront attribués à l'issue de barrages réservés aux équipes les mieux classées en Ligue des Nations (un barrage par division) qui n'auront pu se qualifier directement.

Les Diables Rouges entameront ces qualifications en recevant l'adversaire le plus difficile, la Russie, quart-de-finaliste de son Mondial en 2018, le 21 mars à Bruxelles. Trois jours plus tard, Eden Hazard & co se rendront à Chypre.

Martinez devra désormais se passer de Marouane Fellaini, qui, à 31 ans, a choisi de se mettre en retrait de l'équipe nationale après 87 sélections et 18 buts. Le sélectionneur risque bien d'être une nouvelle fois privé de Kevin De Bruyne. Blessé aux ischio-jambiers, le meneur de jeu est absent "un moment" et n'a pas joué les deux derniers matchs de Manchester City. De Bruyne connaît une saison difficile en raison des blessures. Le 'Cityzen' n'a d'ailleurs plus joué en équipe nationale depuis la Coupe du monde. Son absence chez les Diables a été palliée par Youri Tielemans, passé en janvier à Leicester où il a été décisif ces trois dernières semaines avec un but et deux assists. Autre absent de marque: Axel Witsel qui souffre des adducteurs

Autre probable absent, Thomas Vermaelen. Le défenseur n'a plus joué avec le FC Barcelone depuis le 16 février en raison d'une contracture à la jambe droite.

Les conditions d'Adnan Januzaj, qui a repris le week-end dernier après une entorse à la cheville, et Mousa Dembélé, qui souffre du pied, seront également évaluées attentivement par Martinez et son staff.

Autre inquiétude, concernant Romelu Lukaku, auteur de trois doublés consécutifs, dont un en Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, annoncé incertain par la presse anglaise en raison d'une blessure au pied. Martinez aura malgré tout vu avec plaisir Leander Dendoncker gagner ses galons de titulaire à Wolverhampton, où il reste sur neuf titularisations de suite, Timothy Castagne multiplier les bonnes prestations à l'Atalanta sur le flanc gauche dans un système semblable à celui des Diables Rouges ou encore Jason Denayer être incontournable en défense centrale à Lyon.