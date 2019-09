Faut-il expérimenter face à Saint-Marin ? Nos footeux se mouillent

Les Diables se sont envolés ce jeudi en direction de Saint-Marin, ce petit état montagneux enclavé dans le centre-nord de l’Italie. Les Diables Rouges, forts d’un parcours sans faute jusqu’à présent (victoire face à la Russie, à Chypre, face au Kazakhstan et l’Ecosse), vont, en théorie, s’y balader. Roberto Martinez, a innové dans sa sélection en reprenant Yari Verschaeren et Benito Raman. L’absence des frères Hazard, de Vincent Kompany et d’Axel Witsel va, de facto, l’obliger à modifier ses plans. Au point, par exemple, de changer de système dans le but d’innover ?

" Je n’y crois pas beaucoup, confie Rodrigo Beenkens qui commentera le match en télé aux côtés de Philippe Albert. C’est cependant peut-être l’occasion de jouer avec deux attaquants de pointe. Roberto Martinez avait tenté l’expérience pendant 45 minutes contre la République Tchèque (en juin 2017) et cela avait plutôt bien fonctionné. D’autant que le 3-5-2 est précisément le système appliqué par Antonio Conte à l’Inter où Romelu Lukaku est associé à l’Argentin Lautaro. "

Benjamin Deceuninck présentera l’émission qui encadrera la rencontre de ce vendredi. Son avis suit celui de Rodrigo Beenkens. " Non je ne changerais pas forcément de système. Le plus difficile en équipe nationale est d’obtenir des automatismes, vu le peu de nombre de matchs. Alors même si l’adversaire est a priori plutôt faible, c’est chaque fois une occasion de répéter ses gammes, les bases, les mouvements, les déplacements. Apprendre à jouer le plus vite possible en quelque sorte. C’est quand même mieux de répéter ça en match qu’avec des cônes, non ? "

Manuel Jous (qui commentera le match en radio aux côtés d’Eby Brouzakis) estime lui que la qualité de l’adversaire n’est pas propice aux essais en tous genres.

" Personnellement, je ne profiterais pas des deux matchs à venir (et, singulièrement le premier contre Saint-Marin) pour tenter une expérimentation tactique. Les enseignements que l'on tirerait de ce premier match ne seraient, en effet, pas d'une grande utilité pour la suite. Je pense que la fameuse "flexibilité tactique" chère à Martinez est surtout utile dans certains contextes de matchs où il convient de s'adapter (comme lors du déplacement en Bosnie, par exemple), plus qu'au coup d'envoi des matchs où il importe de présenter et de maîtriser son propre système référence. "

Pierre Deprez, réalisera les interviews en bord terrain. " Concernant le système de jeu je ne changerais rien (ou très peu) afin que les automatismes dans ce système restent et qu'ainsi les "remplaçants" s'intègrent harmonieusement. "

Eby Brouzakis estime lui " que changer de système ne serait ni utile, ni révélateur . Quelque soit le système, les Diables Rouges vont s’imposer tranquillement. Par contre, je ne serais pas contre un changement de joueurs à certaines positions. Vanaken, Praet, Verschaeren…Le contexte est idéal pour leur donner du temps de jeu. Même au coup d’envoi. Pas tous, mais l’un ou l’autre. Cela permettrait aux cadres de souffler avant l’Ecosse plus costaude à domicile. "

Cette réponse induit la question suivante. Faut-il donner du temps de jeu à l’un ou l’autre joueur peu utilisé ?

" Je profiterais du match à Saint-Marin pour lancer l'un ou l'autre joueur moins attendus, nous dit Manuel Jous. Par exemple, par rapport à son excellent début de saison à Lyon (où il a même été promu capitaine !), je donnerais sa chance à Jason Denayer aux côtés des deux Spurs habituels, Vertonghen et Alderweireld. Sur les flancs, où les absences conjuguées de Thorgan Hazard et de Timothy Castagne redistribuent les cartes, je serais curieux aussi de voir à l'oeuvre un Leandro Trossard, qui fait déjà beaucoup parler de lui à Brighton... Personnellement, je tenterais d'entrée de jeu ces deux options (Denayer et Trossard) et je donnerais aussi une mi-temps ou une demi-heure à Yari Verschaeren. C'est le contexte idéal pour lui. "

Rodrigo Beenkens et Manuel Jous ne se sont pas concertés . Et pourtant. " En l’absence des frères Hazard et de Witsel, je serais curieux de voir à Saint-Marin ou à Glasgow (pendant ne fut-ce qu’une vingtaine de minutes) comment fonctionnerait une association entre Kevin De Bruyne et Hans Vanaken, Leandro Trossard ou, pourquoi pas, Yari Verschaeren. "

Pierre Deprez : " Pour les changements éventuels: je pense d'abord qu'il va devoir donner du temps de jeu à certains pour pallier les absences des Witsel, Thorgan, Eden et dans une moindre mesure Kompany. Il doit privilégier non pas des "coming men" comme Raman, Verschaeren, Praet,...mais des titulaires potentiels qui sont en manque de temps de jeu dans leur club (Meunier, Batshuayi, Vertonghen) ou en équipe nationale (Carrasco, Chadli), parce que ceux là ont besoin de confiance et seront les premiers à devoir suppléer les cadres absents. "

Eby Brouzakis aimerait voir l’un ou l’autre changement dans le onze de départ mais n’y croit pas trop. " Roberto Martinez effectue peu de changements en général. Il est plutôt fidèle à ceux qui lui ont beaucoup donné. Ceux qui jouent peu dans leur club (Meunier, Vertonghen) , ceux qui évoluent dans des championnats moins relevés (Thomas Vermaelen, Yannick Carrasco) et ceux qui reviennent dans le coup doucement (Chadli) comptent toujours à ses yeux. Donc oui j’aimerais voir Trossard, Praet, Janujaz ou Denayer alignés au coup d’envoi. Mais je n’ y crois pas trop. Si les changements s’opèrent ce sera en cours de match. "

Benjamin Deceuninck se tourne lui vers l’arrière. " Je pense qu’il est surtout temps de bâtir peu à peu une nouvelle défense. Les titulaires habituels ne sont pas éternels et se blessent de plus en plus souvent. Alors il est temps de donner beaucoup de confiance à Denayer, par exemple, pour moi. "