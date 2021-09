Décidément, la France n’y arrive pas. Déjà décevants face à la Bosnie-Herzégovine en semaine (1-1), les Bleus ont une nouvelle fois été contraints au partage ce samedi soir en Ukraine lors des qualifications pour le Mondial 2022 au Qatar.

Que c’est compliqué pour les Français depuis leur terrible élimination en huitièmes de finale de l’Euro face à la Suisse. En première période, l’équipe de Didier Deschamps continue à inquiéter. Les Bleus sont incapables de se montrer dangereux, seul Anthony Martial se crée une possibilité, et encaissent le premier but de la rencontre des pieds de Mykola Shaparenko (1-0, 44'). Lancé sur le flanc droit, l’ancien gantois Roman Yaremchuk voit son centre (mal) repousser dans les pieds de Shaparenko qui envoie une magnifique frappe du plat du pied dans la lucarne d’Hugo Lloris. Le milieu de terrain du Dynamo Kiev célèbre en pleurs son premier but en sélection.

L’équipe de France se rassure néanmoins dès le début de la seconde mi-temps grâce à Martial. L’attaquant de Manchester United est à la réception d’un deuxième ballon dans le rectangle ukrainien et conclut un peu chanceusement (1-1, 55'). Moussa Diaby, entré en cours de jeu, n’est pas loin de donner la victoire aux Français en fin de match mais sa frappe touche le poteau.

Devenu trop timide, le champion du monde français ne parvient plus à gagner mais reste en tête du groupe D avec 9 points sur 15.