European qualifiers : soirée difficile pour la France et les Pays-Bas, record de buts en sélection pour Ronaldo

Ça sentait le match piège et ça l’a été. Les Pays-Bas n’ont ramené qu’un point lors du partage face à la Norvège. Menés, grâce à un but de leur vedette Haaland , les Pays-Bas vont cependant réussir à revenir rapidement au score en première mi-temps grâce à Klaassen .

En entamant la rencontre de qualifications pour la Coupe du monde 2022 avec le Portugal, mercredi contre l’Irlande, Cristiano Ronaldo compte désormais à son compteur 180 capes, et égale ainsi l’Espagnol Sergio Ramos qui détenait ce record de sélections internationales avec son pays pour un joueur européen.

Ronaldo n’est plus qu’à quatre matches du record mondial détenu par l’Egyptien Ahmed Hassan avec 184 sélections, rapporte l’UEFA, l’Union européenne de football mercredi sur son site en français. Mais dans sa version anglaise, l’UEFA parle du Malaisien Soh Chin Ann qui compterait 195 sélections à son actif, un record récemment ratifié par la FIFA.

Peu importe ce record, le Portugal a eu chaud face à l’Irlande. Car les visiteurs ont mené au score jusqu’à la 89e minute grâce à un but de Connolly. Moment choisi par Cristiano Ronaldo, qui a raté un penalty en première période, pour faire un partout.

Et ce n’est pas tout. Alors qu’on se dirige là aussi vers un partage, Ronaldo, à nouveau lui, va offrir un succès précieux à son équipe en inscrivant le 2-1 à la 96e. Avec ce doublé, Ronaldo dépasse Ali Daei et établit un nouveau record mondial de buts en sélection en marquant ses 110e et 111e but en 180 matches avec le Portugal.

Dans les autres résultats de la soirée, on notera le partage de la Croatie en Russie, la victoire du Danemark face à l’Ecosse et la victoire du Luxembourg face à l’Azerbaïdjan.