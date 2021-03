Et pourtant, ces roublards Gallois ont de la ressource. Contre-attaque éclaire, Bale met Wilson sur orbite d’une déviation géniale. Seul face à Courtois, l’attaquant conclut cette action d’école et place les Gallois aux commandes. Notre vieillissante défense aux abois, le fantôme de 2016 semble toujours rôder dans les esprits belges.

Fidèles à leurs habitudes, les Diables confisquent le cuir d’entrée. Les Gallois sont repliés et prennent très vite un premier (petit) coup sur la cafetière. Convalescent, Joe Allen se re(blesse) et doit quitter la pelouse après 5 petites minutes. Il l’a mauvaise Allen..

0-1 : But de Wilson - Belgique - Pays de Galles - 24/03/2021 BUT! Contre gallois rondement mené avec deux déviations géniales de Gareth Bale, la deuxième isolant Wilson dans le rectangle belge pour lui permettre de décocher une frappe croisée qui ne laisse aucune chance à Courtois.

Surtout que dans la foulée, Lukaku rate...l’immanquable. Seul à la retombée d’un délice de centre de De Bruyne, il tend le tibia mais le ballon s’envole dans les travées du stade Den Dreef.

Mais au gré des minutes qui défilent, on sent que les Diables montent en régime. Dos au mur, prêts à se racheter. Et comme souvent en l’absence d’Eden Hazard, c’est l’autre joaillier belge, Kevin De Bruyne, qui braque la bijouterie adverse. Trouvé par Thorgan dans l’axe, KDB s’avance et déclenche une lourde frappe flottante, qui vient se loger dans les filets gallois. C’est 1-1 !