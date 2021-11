Euro U21 : L'Allemagne et Lukas Nmecha régalent face aux Pays-Bas et s'offrent un but record -... 29 secondes : il n'aura fallu que 29 secondes aux U21 allemands pour trouver la faille dans la défense des Pays-Bas, jeudi soir à Fehervar (Hongrie), en demi-finale de l'Euro réservé aux Espoirs.