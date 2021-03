Les Diables rouges sont tombés sur un os samedi soir pour leur deuxième match dans les qualifications pour la Coupe du monde 2022. La Belgique a en effet dû se contenter d’un partage 1-1 à Prague face à une valeureuse équipe de la République tchèque. Et on peut dire que les Diables rouges ont évité le pire lors de cette rencontre piège qui aurait pu basculer des deux côtés. Les occasions de marquer ont en effet été nombreuses de part et d’autre avec les deux équipes qui ont notamment touché le cadre (2x pour la Tchéquie). Lukas Provod (50e), côté tchèque, et Romelu Lukaku (60e) côté Belge, auront finalement réussi à secouer les filets pour acter un partage qui arrange bien nos Diables, sauvés par Toby Alderweireld, héroïque devant la ligne dans les arrêts de jeu. L’équilibre qui a caractérisé le match se projette également sur le classement du groupe E. Belges et Tchèques se partagent la première place avec 4 points avec un léger avantage pour nos adversaires du soir qui bénéficient d’une meilleure différence de buts. La Biélorussie, victorieuse 4-2 contre l’Estonie, est 3e avec 3 points.

Le résumé du match d’un match riche en occasions :

Plusieurs absences au coup d’envoi pour Roberto Martinez qui doit se passer de Yannick Carrasco et Thomas Vermaelen en plus des Belges qui évoluent en Bundesliga (Thorgan Hazard, Thomas Meunier, Dedryck Boyata et Koen Casteels), interdits de déplacement en raison du Covid. Il y a donc de la place pour Jason Denayer, Timothy Castagne et surtout Nacer Chadli au coup d’envoi. Côté tchèque, en l’absence des ‘Allemands’Darida, Schick, Kaderabek et Pavlenka, les joueurs les plus dangereux se nomment Soucek, Jankto et Krmencik. Sous la pluie abondante qui s’abat sur Prague, les Diables rouges tentent d’imposer leur rythme habituel avec une circulation de balle fluide et bien rythmée. Mais la bande à Martinez comprend rapidement que les Tchèques n’ont pas l’intention de rester passifs. Krmencik frappe sur le poteau et avertit les Diables Présents dans les duels, ils vont donner pas mal de fil à retordre aux Diables à partir de la 10e minute… juste après deux premières opportunités belges signées Lukaku (8e) et Mertens (9e). Courtois est rapidement mis à contribution. A la 14e minute, Jankto lance un premier avertissement au portier belge, attentif sur son premier poteau. C’est ensuite au tour de l’avant-centre du Club de Bruges Michael Krmencik de faire peur au onze belge. Comme face au pays de Galles, les Diables se font surprendre sur leur flanc gauche. Denayer tente de colmater la brèche mais se fait habilement crocheter par Krmencik qui frappe aussitôt vers le but. Courtois est battu mais le ballon s’écrase sur son poteau gauche. Heureusement pour les Diables qui s’en sortent bien sur ce coup-là. La Belgique répond au coup de pression tchèque

La République tchèque prend confiance et fait douter les Diables quelques minutes de plus avant une réaction percutante de l’équipe de Martinez. Après un beau travail sur le flanc gauche – celui qui a fonctionné le mieux en première période avec le tandem Chadli/Mertens – Leander Dendoncker se retrouve en position de frappe. Son envoi est puissant mais un réflexe grandiose de Vaclik permet à nos adversaires de garder le zéro. Le duel entre les deux équipes est équilibré et la 42e nation mondiale tient la dragée haute aux 1ers du Ranking FIFA. Le dernier quart d’heure de la première mi-temps illustre bien cet équilibre avec plusieurs coups de pression tchèques et quelques vagues intéressantes des Diables qui travaillent bien sur les flancs mais qui peinent à inquiéter les Tchèques dans l’axe. Seul regret pour les Diables avant la pause : un coup de tête trop faible de Kevin De Bruyne, idéalement libéré par un beau travail de Lukaku (31e).

Le 1-0 de Lukas Provod

Un début de deuxième période mal négocié

Après cette première période plus difficile que prévu, on s’attend à une réaction vigoureuse de la part des Diables. Pourtant, ce sont nos adversaires qui débutent la deuxième mi-temps avec le couteau entre les dents. Et logiquement après quelques signes avant-coureurs, les Tchèques trouvent un avantage qu’ils n’ont pas volé. Cette fois-ci, c’est sur le flanc droit que la Belgique est un peu trop laxiste. Le ballon arrive ainsi trop facilement entre les lignes pour Lukas Provod, isolé à 25 mètres du but. Le médian du Slavia Prague avance et profite du temps d’hésitation de Jason Denayer. Quelques instants d’incertitude qui permettent à Provod de gagner encore quelques mètres et de lâcher une prune dans le petit filet de Thibaut Courtois (50e). Les Diables sont menés… et deviennent nerveux. Tielemans et Lukaku se confrontent à distance et prouvent que les Diables se sentent sous pression. Martinez décide alors d’opérer ses premiers changements. Mertens (touché à l’épaule) et Chadli cèdent leur place à Foket et Trossard (56e). Lukaku et De Bruyne : la Belgique s’appuie sur ses deux piliers pour revenir dans le match

Hasard ou pas, les Diables vont parvenir à égaliser quelques minutes plus tard grâce à deux piliers de notre sélection. Limité par les Tchèques depuis le début du match, Kevin De Bruyne profite d’un peu de liberté pour lancer idéalement Romelu Lukaku. Lâché dans l’espace, l’attaquant de l’Inter est dans les meilleures dispositions pour faire mouche. Après avoir désorienté Celustka avec ses feintes, ‘Big Rom’parvient à tromper Vaclik pour remettre la Belgique sur de bons rails et planter son 59e but en sélection (60’). Les ennuis de la Belgique ne s’arrêtent malheureusement pas là. Au lieu de faiblir, la République tchèque redouble d’effort pour reprendre l’avantage. Une nouvelle fois sollicité, Thibaut Courtois répond présent face à Boril après un superbe débordement sur le flanc gauche belge.

Le 1-1 de Romelu Lukaku

Un dernier quart d’heure de souffrance Rarement mise autant en difficulté par un adversaire de ce calibre, la Belgique doit se mettre sur la défensive dans cette dernière demi-heure. Les Diables jouent donc la carte de la reconversion et manquent de peu le jackpot à la 70e lorsque Foket trouve De Bruyne, virevoltant avant de lâcher une frappe sur le poteau (70e). Le milieu de terrain sera le plus dangereux dans cette fin de match avec une nouvelle frappe vicieuse qui aurait mérité mieux une dizaine de minutes plus tard (81e). Mais ce sont surtout les Tchèques qui auront dynamité cette fin de match avec le buteur Provod, d’abord maladroit sur une énorme opportunité (80e) puis malchanceux avec une frappe sur le haut de la barre (84e). La dernière frayeur sera encore pour la Belgique avec un coup de tête parfaitement dosé de Tomas Soucek dans les arrêts jeu. Une tentative qui prenait la direction de la lucarne mais que Toby Alderweireld est venu sauver héroïquement devant la ligne (94e).

