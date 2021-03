European qualifiers : Le Portugal piégé en Serbie, les Pays-Bas se relancent

La Turquie assure. Les Pays-Bas engrangent sa première victoire - Qualifications Qatar 2022 -... La Turquie a confirmé son statut de sérieux candidat pour le voyage dans le Golfe en allant s'imposer facilement en Norvège (3-0), deuxième victoire en deux matches après celle contre les Pays-Bas, leur plus sérieux rival dans le groupe G. Ozan Tufan a inscrit un doublé (4e, 59e) et le défenseur de Leicester Caglar Söyüncü a également fait trembler les filets, tandis que les coéquipiers d'Erling Haaland ont fini à dix après l'exclusion de Kristian Thorstvedt (80e). Les Pays-Bas ont eux passé leur frustration sur la faible Lettonie, battue 2-0 avec des buts de Steven Berghuis (32e) et Luuk de Jong 69e). Les Oranje, qui n'ont plus participé à une phase finale depuis 2014, sont troisièmes de leur groupe, derrière le Monténégro qui profite d'un calendrier le confrontant d'abord aux équipes les plus faibles.