15 ans, 8 mois et 19 jours : s'il participe à la rencontre qui opposera la Roumanie à l'Islande ce jeudi soir, Enes Sali deviendra le plus jeune joueur aligné en équipe nationale roumaine.

Et si ce n'est pas pour ce soir, ce sera pour bientôt, puisque Enes Sali a plus d'un an devant lui : le record détenu depuis 2014 par Cristian Manea (passé par Mouscron et aujourd'hui actif à Cluj) est de 16 ans et 10 mois.

Ce milieu de terrain offensif de 1m68 est né au Canada le 23 février 2006. Repéré par le Barça, il a mis le cap vers l'Espagne à 11 ans seulement... Mais le gamin de Toronto n'a jamais pu jouer ni même s'entraîner avec les jeunes Barcelonais à cause de documents manquants !

C'est à l'Académie Hagi qu'Enes Sali a repris goût au football en 2019. Cet été, il a rejoint le Farul Constanta - dont l'entraîneur (mais aussi le propriétaire) est la légende Gheorghe Hagi -, et trois mois seulement après ses débuts en équipe première, le voilà déjà repris en équipe nationale.

Ses qualités, son style de jeu ? Vitesse, raids solitaires, dribbles, percussion... Dans l'axe ou sur les ailes, le droitier semble promis à un bel avenir.

La Roumanie conserve une chance de se qualifier pour la phase finale du Mondial au Qatar à la fin de l'année prochaine. A deux journées de la fin, elle est deuxième du Groupe J avec 13 points sur 24, derrière l'inapprochable Allemagne (21 points sur 24) et devant la Macédoine du Nord et l'Arménie (12 points chacun).

Ses deux derniers matches contre l'Islande et le Liechtenstein, les cinquième et sixième du groupe, auront lieu ces 11 et 14 novembre.