La Belgique accueille le pays de Galles, ce mercredi soir à Louvain, dans le cadre de la première journée de la phase de qualification pour la Coupe du Monde 2022, qui sera organisée au Qatar.

Il s'agit déjà d'un rendez-vous très important pour les Diables Rouges, qui débutent leur campagne face à l'autre prétendant à la première place du Groupe E. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 20h45.

Le Groupe E, celui de la Belgique, qui occupe depuis de longs mois la place de N.1 au ranking FIFA, ne compte que cinq équipes : après le pays de Galles, les hommes de Roberto Martinez devront affronter la République tchèque (samedi à Prague), la Biélorussie (mardi prochain à Louvain) et l'Estonie.

Ces huit rencontres seront disputées pendant trois rassemblements différents des Diables Rouges : trois rencontres en cette fin du mois de mars, trois autres début septembre (en Estonie, contre la République tchèque, en Biélorussie), et enfin, deux mi-novembre (contre l'Estonie, au pays de Galles). Ces rendez-vous seront donc "entrecoupés" de deux autres événements : l'Euro 2021 (11/06-11/07) et le Final Four de la Nations League (06/10-10/10).

Les dix vainqueurs de groupe seront qualifiés pour la Coupe du Monde 2022, alors que douze autres équipes nationales se disputeront les trois billets restants (fin mars 2022).