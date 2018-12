Euro 2020: un tirage au "sort" vraiment ? (Live vidéo 11h55)

Ce dimanche à midi, l'UEFA procédera au tirage au sort des poules de la phase qualificative à l'Euro 2020. Mais l'Union Européenne de football a tout fait pour minimiser la place du hasard. Les clauses et autres restrictions sont nombreuses. Mode d'emploi.

L'Euro dans différentes villes, une première

Un rappel tout d'abord. L’Euro aura lieu du 12 juin au 12 juillet 2020 et pour la première fois il se déroulera dans 12 villes européennes différentes. A Amsterdam, à Munich, à Bucarest, à Budapest, à Bakou, Saint Pétersbourg, Bilbao, Rome, Dublin. Mais aussi Glasgow, Londres et Copenhague. Et la finale se jouera à Londres. Pas de trace de la Belgique. Sa participation devait passer par la construction d’un nouveau stade à Bruxelles. Et la Belgique n’a pas été en mesure de prouver qu’un nouveau stade serait construit dans les temps. Et l’UEFA a donc décidé d’attribuer les 4 matches de la Belgique à Londres. Ce qui signifie entre parenthèses que les Diables joueront donc leurs matches de l’Euro dans d’autres pays.

Tirage au sort : mode d’emploi

Il aura lieu ce dimanche à Dublin à midi. Et 55 minutes plus tard, les groupes de qualification seront connus. Il n'y aura aucun qualifié d'office, même les 12 pays organisateurs. Et pour augmenter les chances de qualification des pays organisateurs, l'UEFA veut qu'il y en ait deux maximum par groupe. Comme les deux premiers se qualifieront, c'est logique. Ensuite il y a 6 chapeaux. Dans le premier chapeau, on trouvera les équipes les plus fortes. Une précision, ce n’est plus le coefficient qui prévaut mais le classement de la toute nouvelle Ligue des Nations. Et la Belgique y occupe la 5e place. Elle sera dans le premier chapeau. Elle évitera donc par exemple la France, l’Espagne, l’Italie, ou la Croatie. Mais gare à l’Allemagne qui est dans le chapeau 2. Et à la Serbie qui est dans le 3e chapeau.

Une clause géographique

En clair, l’UEFA veut limiter les trop longs déplacements. Par exemple, si l’Islande tire l’Arménie, elle ne pourra plus jouer contre Chypre, la Géorgie ou Israël.

Des restrictions climatiques.

La Finlande, les Iles Féroé, la Biélorussie par exemple proposent chaque année des hivers rigoureux. Il n’y aura pas plus de deux équipes de ce type par groupe.

Et enfin, l’UEFA a encore ajouté des clauses liés aux situations politiques des pays. Gibraltar ne pourra pas affronter l’Espagne. Le Kosovo ne pourra jouer ni la Bosnie-Herzégovine ni la Serbie. Idem pour la Russie et l’Ukraine. L’Arménie ne pourra jouer l’Azerbaidjan.