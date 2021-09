Titularisé sur le flanc droit face à l'Estonie, le jeune Alexis Saelemaekers n'est pas passé loin d'inscrire son premier but sous les couleurs de l'équipe nationale et a activement participé aux offensives belges lors du succès 1-5 des Diables Rouges à Tallinn. Sa prestation a été saluée par le sélectionneur Roberto Martinez, qui a apprécié sa réaction après le but estonien, consécutif à une passe pas assez appuyée vers Hans Vanaken.

"Dans l'ensemble, ma prestation a été assez intéressante, j'ai essayé de donner le maximum pour aider l'équipe à gagner ce soir, c'était important avant d'aborder les deux prochains matches, a souligné Alexis Saelemaekers au micro de Pierre Deprez, l'envoyé spécial de la RTBF en Estonie. La victoire est au bout, c'est le plus important ! Je me suis senti bien au sein de cette équipe, j'ai bien intégré le groupe. Quand je suis sorti, le coach m'a dit - je ne sais pas si je peux le dire - qu'il avait adoré mes... car après ma petite erreur en début de match, j'ai continué à jouer mon football, et je pense qu'il a apprécié !"