"Efficacité, maturité, aisance technique et tactique... les Diables m'ont épaté !"

Philippe Albert revient sur la performance des Diables à Saint-Petersbourg, vainqueurs 1-4 : "Les dix premières minutes ont été à l'avantage des Russes qui se sont vus trop beaux trop rapidement. Ce qui nous a permis de bénéficier d'espaces dont on a pu profiter intelligemment. Efficacité, maturité, aisance technique et tactique... ils m'ont épaté."

"La prestation de Boyata, je n'en pense que du bien. Il a été très costaud face à Dzyuba, le meilleur buteur russe. Et au niveau leadership, je l'ai vu donner des conseils de placement à Alderweireld et Vermaelen. En Coupe du monde, il avait déjà prouvé qu'il avait sa place dans cette défense. Mais il y a tellement de talent derrière que ce n'est pas évident pour lui ou Denayer. Mais Dedryck a marqué énormément de points en Russie."

Hazard festival

Et les frangins ont encore frappé fort ! "C'est phénoménal ce qu'ils ont proposé. Thorgan a eu quelques positionnements défensifs hésitants en début de partie mais après son but il est monté en puissance. Quant à Eden, je retrouve le joueur de Lille et Chelsea. Après un début de saison compliqué avec le Real (...), il retrouve son véritable niveau et le match d'aujourd'hui va l'aider dans ce sens-là."