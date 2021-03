Matz Sels , qui se remet d'une rupture du tendon d'Achille, était de retour sur le banc de Strasbourg (son remplaçant ? Un certain Eiji Kawashima...) ce week-end. Mais sans la moindre minute de jeu à son actif cette saison, l'ancien portier de Gand et d'Anderlecht sera-t-il sélectionné par Roberto Martinez pour jouer le rôle ingrat de N.4 ?

Thibaut Courtois , Simon Mignolet et Koen Casteels , qui constituent, dans cet ordre, la hiérarchie des gardiens chez les Diables Rouges, sont tous en pleine possession de leurs moyens et ont aligné les belles performances ces derniers temps.

Du côté des jeunes, Alexis Saelemaekers , titulaire à l'AC Milan, semble incontournable, Elias Cobbaut est de retour de blessure, Hannes Delcroix , Zinho Vanheusden et Sebastiaan Bornauw sont indisponibles, au contraire des "remplaçants" Thomas Foket et Joris Kayembe .

On connaît également la situation que vit actuellement Eden Hazard , dont la participation à l'Euro est compromise . Les autres "tôliers" du secteur offensif que sont Kevin De Bruyne , Dries Mertens , Yannick Carrasco et Thorgan Hazard sont pour leur part disponibles. Reste à savoir quel sort sera réservé à des garçons comme Adnan Januzaj , Hans Vanaken , Charles De Ketelaere , Leandro Trossard , Jeremy Doku ou encore Dodi Lukebakio , eux aussi prêts à en découdre.

Egalement privé de Dennis Praet , qui se remet d'un claquage, Roberto Martinez devrait donc compter dans l'axe du jeu sur Youri Tielemans et Leander Dendoncker . Le premier respire la grande forme avec Leicester, le second vit une saison difficile à Wolverhampton.

On le sait depuis longtemps, Axel Witsel est engagé dans une course contre-la-montre pour être présent à l'Euro depuis sa rupture du tendon d'Achille. Sa revalidation se passe bien, mais l'Euro, c'est déjà dans moins de trois mois... Orel Mangala , actif à Stuttgart, en Bundesliga, aurait pu postuler pour le remplacer, mais il vient à son tour de se blesser.

Devant, Romelu Lukaku est dans la forme de sa vie et enchaîne les excellentes prestations avec l'Inter Milan. Le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges est plus incontournable que jamais, surtout depuis que Michy Batshuayi, qui l'a souvent remplacé avec brio et en empilant les buts, ne joue plus à Crystal Palace. L'avantage, c'est que Batsman, qui n'a jamais déçu Roberto Martinez, arrivera frais en équipe nationale alors que nombreux sont ceux qui tirent la langue ces derniers temps...

Son coéquipier chez les Eagles, Christian Benteke, vit lui des hauts et des bas cette saison, mais il est actuellement dans une spirale positive. Tout le contraire de Divock Origi, qui a rarement aussi peu joué à Liverpool... alors que les Reds vivent une saison très difficile.

En conclusion, Roberto Martinez, même privé de quelques pions essentiels, devrait pouvoir aligner un onze assez séduisant lors des trois rencontres qui attendent les Diables Rouges à la fin de ce mois de mars. Il y aura aussi du beau monde sur le banc pour faire la différence en cas de coup dur, même si certaines absences risquent de se faire ressentir à certains moments...