De Bruyne : "Jouer notre jeu face à une équipe du Kazakhstan organisée"

Kevin De Bruyne est de retour en équipe nationale pour la première fois depuis la Coupe du monde. "Je suis content de revenir", a-t-il déclaré vendredi à Tubize en marge de l'entraînement des Diables Rouges.

De Bruyne, qui aura 28 ans à la fin du mois, compte 68 apparitions sous le maillot de l'équipe nationale. La dernière remonte au match pour la 3e place du Mondial contre l'Angleterre (2-0) le 14 juillet dernier. Depuis, le meneur de jeu de Manchester City a enchaîné plusieurs blessures. "Je suis content de revenir, de revoir tout le monde, de parler avec tout le monde. Tu vois tes équipiers pendant la saison quand tu joues contre eux en club, mais c'est différent pendant un match. Je suis content d'être là, de jouer pour la Belgique. Face à une équipe du Kazakhstan organisée, on doit jouer notre jeu."

De Bruyne ne considère pas pour autant qu'il a vécu sa saison la plus difficile de sa carrière. "Je ne pense pas non. J'ai commencé la saison et j'ai eu de la malchance pour la première blessure. Je suis revenu après trois mois et après trois matchs quelqu'un est tombé sur mon autre genou. Mais quand je suis revenu, j'ai beaucoup joué. Faire ça sans une bonne préparation, c'est dur, mon corps a dit 'peut-être que c'est un peu trop'. Mentalement, ce n'est pas chouette, quand tu as une blessure tu veux revenir. Tu joues et penses que ça va, mais si ton corps dit 'ça ne va pas aller' tu dois l'écouter."

Pendant son absence, De Bruyne a été brillamment remplacé en équipe nationale par Youri Tielemans. "Il a bien progressé, il a fait son boulot, il est jeune et est sur la bonne route", estime 'KDB'. De là à imaginer un trio dans l'entrejeu avec Witsel et Tielemans? "C'est un choix du coach. On a déjà joué ensemble à la Coupe du monde (contre l'Angleterre) et on a bien fait ça. On peut jouer avec tout le monde en équipe nationale", a résumé De Bruyne.