De Bruyne, homme du match : "On a joué plus collectivement qu'à Saint-Marin"

La Belgique a dominé l'Ecosse 0-4 à Glasgow pour signer un six sur six en qualifications pour l'Euro 2020, lundi à Hampden Park. Des buts de Lukaku (9e), Vermaelen (24e) et Alderweireld (32e) en première mi-temps, tous servis par Kevin De Bruyne, ont suffi au bonheur des hommes de Roberto Martinez. De Bruyne marquait ensuite lui-même le 4e but (82e).

"On a commencé cette partie un peu timoré. On a trouvé notre rythme après le premier but. On a bien évolué ensemble défensivement. L’Ecosse a eu des ballons, mais n’a pas trouvé beaucoup d’espaces. De notre côté, on a crée des opportunités au bon moment. On a contrôlé la deuxième période, c’est ce qu’il fallait faire. C’est une bonne victoire. Ce qu’il y a dans mes gestes, mon sourire et dans ma tête après le quatrième but ? Rien. Je suis simplement content d’avoir marqué", a détaillé le capitaine, ‘Devil of the match’, à notre micro.

Et d’ajouter : "On a éprouvé plus de plaisir que contre Saint-Marin car on a joué plus collectivement. On avait de la confiance en notre défense et nos milieux défensifs pour trouver l’espace et donner des ballons. En attaque, on a essayé de marquer des goals."