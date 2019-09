Chypre en balade à Saint-Marin, la Russie émerge en fin de match contre le Kazakhstan - © ANDY BUCHANAN - AFP

Chypre en balade à Saint-Marin - Euro 2020 - Groupe I - 09/09/2019 Chypre n'a pas eu le temps de doute avec un but très rapide à la suite d’un corner obtenu avant la minute de jeu. Kousoulos insiste dans le rectangle après un cafouillage et ouvre la marque dès la deuxième minute. A la 39ème minute, Papoulis double le score d’une très jolie manière. A un peu plus d’un quart d’heure de la fin, Kousoulos y va de son doublé. Artymatas alourdit encore la marque et fixe le score deux minutes plus tard.