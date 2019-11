Cédric Fauré : "Laissez les jouer et on verra où les Diables seront à la fin de l'Euro"

Nos Diables Rouges ont rempli le contrat. 30/30 lors de la campagne de qualification pour l’Euro 2020 avec la meilleure attaque. Et une belle victoire 6-1 contre Chypre.

"C’est une rencontre maîtrisée, hormis l’accro en début de match", déclare Cédric Fauré, notre consultant Complètement Foot de la soirée.

Et d’ajouter : "Christian Benteke et Yannick Carrasco ont répondu présents. Ils passaient un test ce soir et ils l’ont bien réussi. C’est bien, car le sélectionneur attendait quelque chose d’eux ce soir. Roberto Martinez leur a demandé de sortir une prestation et le sélectionneur leur a fait comprendre qu’il fallait se battre pour avoir une sélection."

Avec de tels résultats et la première place mondiale, on pourrait commencer à croire à nos chances de victoire finale. Mais attention à ne pas se voir trop beau.

"Il ne faut pas parler avant de jouer cet Euro. Car on en fait parfois trop. Je dirai que la Belgique a gagné quand elle ramènera le trophée sur la Grand-Place. Il ne faut pas mettre une pression particulière à l’équipe. Le sélectionneur a la tête en place et il a ses idées. Laissez les Diables jouer et on verra à la fin de l’Euro où sera la Belgique", continue notre consultant de la soirée.

Pascal Scimè abonde dans ce sens et va plus loin : "Si on soulève le trophée, c’est qu’on a gagné. Et par rapport à la Coupe du Monde il y a deux ans, l’équipe belge est plus forte. Mais je ne dis pas qu’elle va gagner l’Euro. Il y a des équipes qui ont aussi progressé en deux ans. L’Italie, l’Angleterre, le Portugal et l’Allemagne notamment."

C’est vrai que notre équipe nationale a progressé. Un avis partagé par Cédric Fauré également : "La Belgique est plus forte qu’il y a deux ans. Et aujourd’hui, à un poste crucial qu’est l’attaquant, il y a Romelu Lukaku qui n’arrête pas de marquer. Prenez par contre la France, c’est Olivier Giroud le titulaire et il ne joue pas. Il va revenir dans son club et il ne jouera pas, alors qu’il y a Karim Benzema qui est le meilleur attaquant français et qui a été enterré d’une mauvaise façon."

La Belgique a donc progressé aux yeux de nos analystes Complètement Foot. Il ne reste plus qu’à nos Diables Rouges a montré ce dont ils sont capables lors de l’Euro.