Castagne : "On s'est adapté et on a terminé le match très fort"

Malgré l'absence de plusieurs de ses cadres, la Belgique s'est imposée 3-1 contre la Russie jeudi au stade Roi Baudouin. Les Diables Rouges, grâce à des buts de Youri Tielemans et un doublé d'Eden Hazard, lancent donc leur campagne qualificative vers l'Euro 2020 de la meilleure des manières.

"C’était important de montrer qu’on a un bon groupe, pas seulement le onze de base. Toute l’équipe peut jouer, tout le groupe peut jouer. On a eu un peu difficile en première période. A titre personnel, j’étais trop haut au niveau de mon positionnement. Ils attendaient ça et ils ont bien joué le coup. En deuxième mi-temps, on s’est adapté, on a ajusté et on a joué beaucoup mieux, moi aussi. Je suis content de ma prestation, d’autant que c’était un match important. On gagne 3-1 à la maison contre la Russie, ce n’est pas une équipe facile. Le plus important, ce sont les trois points. On a terminé le match très fort", a raconté Timothy Castagne à notre micro après le succès.

"On n’a pas senti une perte de confiance après l’égalisation. Ce sont des choses qui arrivent. On gérait bien le match, puis on a continué à pousser. Ca fait la différence d’avoir un joueur comme Eden Hazard. Quand on a un peu plus de difficultés, il est là pour garder la balle ou créer des occasions", a aussi précisé le droitier.