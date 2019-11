Castagne : "Je nous donne un 7/10 pour le succès en Russie"

Ce dimanche, sur le coup de 18h30, le Week-end sportif est revenu, notamment, sur le succès belge face à la Russie (1-4) lors de la neuvième journée qualificative en vue de l’Euro 2020. Avec un invité : Timothy Castagne.

Son parcours professionnel, les performances récentes des Diables rouges, le nouveau maillot belge, son admiration pour Arsenal, sa saine concurrence avec Thomas Meunier : le joueur de 23 ans s’est livré sur le plateau de notre rendez-vous hebdomadaire.

"Les Russes ont essayé de mettre une pression haute, je pense qu’ils étaient bien préparés tactiquement. Dès qu’on sortait de leur pression, on était dangereux. Je nous donne un 7/10 pour notre prestation face à la Russie. On a gagné 1-4 là-bas, ce n’est pas évident. On aurait toutefois pu le faire un peu mieux en deuxième période. A titre personnel, je mérite un 6 ou un 6,5 sur 10. Je suis exigeant car je pense qu’il faut l’être avec soi-même. J’ai eu moins d’espaces et j’ai pu moins monter que d’habitude", a par exemple glissé Castagne à propos du succès de samedi soir.

Prochain rendez-vous pour les Diables rouges, mardi soir à 20h45, sur la pelouse du Stade Roi Baudouin face à Chypre. L’équipe nationale belge, victorieuse des neuf premières rencontres, tentera de décrocher un bulletin de 30/30.