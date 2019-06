Bilek, coach des Kazakhs: "Nous devons garder le même état d'esprit que lors de notre 1er match"

Le Kazakhstan sera l'adversaire de la Belgique samedi au stade roi Baudouin de Bruxelles en qualification à l'Euro 2020. Selon Michal Bilek, sélectionneur tchèque de l'équipe kazakhe, le Kazakhstan devra "garder le même état d'esprit" que celui affiché lors du match d'ouverture contre l'Ecosse (victoire 3-0).

"Nous avons commencé avec victoire à domicile contre l'Ecosse, alors qu'ils étaient favoris. Puis nous avons perdu contre la Russie (0-4). Notre objectif est d'obtenir le plus de points possibles dans ces qualifications. Nous devons garder le même état d'esprit que celui affiché lors de notre premier match", a expliqué Bilek, ancien sélectionneur de la République tchèque.

Les joueurs kazakhs aborderont la rencontre alors que leur championnat bat son plein. A l'inverse, les Diables Rouges sont en fin de saison. Hormis les finalistes de Ligue des Champions (Divock Origi, Simon Mignolet, Jan Vertonghen et Toby Alderweireld), ils n'ont plus joué de rencontre depuis deux ou trois semaines. Bilek ne pense pas qu'il s'agit d'un avantage pour son équipe. "Je ne vois pas comment une coupure de deux ou trois semaines pourrait nous avantager. Au contraire, je pense même que les Belges seront requinqués par cette coupure."

Le Kazakhstan est arrivé en Belgique privé de plusieurs joueurs, dont Baktiyor Zainutdinov, buteur contre l'Ecosse et l'un des rares à évoluer à l'étranger. "Nous avons commencé à nous préparer avec un plan dans la tête. Mais il y a eu des blessés et des malades. Alors on a refait un plan, on jouera avec les joueurs en forme. Nous savons contre qui nous jouons. La Belgique est l'une des meilleures équipes du monde. On espère juste sortir sur le terrain, montrer ce qu'on peut montrer et obtenir un résultat positif", a commenté Bilek.

Le sélectionneur n'a pas caché son admiration pour Eden Hazard. "Hazard est l'un des meilleurs joueurs au monde, c'est un plaisir de le voir jouer. C'est un joueur de grande qualité, on n'a pas ce genre de joueurs au Kazakhstan."