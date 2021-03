Belgique – République tchèque : Des souvenirs plein la tête

Ce samedi soir, les Diables Rouges affrontent la République tchèque dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2022 qui se déroulera au Qatar. Si la Tchéquie domine la Belgique sur le plan des amicaux, le pays d’Europe centrale laisse néanmoins un très bon souvenir aux Diables. Retour sur les précédentes confrontations entre la Belgique et la République tchèque. Et comment ne pas commencer par… les JO 1920. Car oui, si vous ne le saviez pas, la Belgique a déjà remporté un grand tournoi international. Lors des Jeux d’Anvers, les footballeurs belges se qualifient pour la finale et rencontrent… les Tchécoslovaques. Après avoir été menés 2 buts à 0 avec des buts belges de Robert Coppée et d’Henri Larnoe, les Tchécoslovaques, dégoûtés par une décision arbitrale, décident de quitter la pelouse pour le plus grand plaisir de la Belgique qui est sacrée championne olympique. ►►► À lire aussi : Philippe Albert, exclu contre la Tchéquie en 1993 : "le héros ce jour-là, c'était De Wilde"

Jan Koller, anderlechtois et bourreau des Diables

La première "vraie" opposition entre la Belgique et la République tchèque est amicale et remonte au 20e siècle, en 1999. La Belgique, alors entraînée par Georges Leekens, s’incline à domicile sur un but de Jan Koller, attaquant d’Anderlecht à l’époque (0-1). Deux ans plus tard, avec Robert Waseige aux commandes, les Diables arrachent le partage en Tchéquie. Emile Mpenza avait ouvert la marque avant que Milan Baros n’égalise en fin de rencontre (1-1).

Belgique - République tchèque : 09 février 1999 (0-1) - Match Amical - 09/02/1999 But: Jan Koller

Marc Wilmots, héros de la nation

En novembre 2001, les Diables Rouges s’apprêtent à une double confrontation déterminante. Deux matches face aux Tchèques avec en jeu une qualification pour la Coupe du monde 2002. Philippe Clément, Eric Deflandre, Timmy Simons et Johan Walem entre autres, composent l’équipe belge. En face, la star de la Juventus Pavel Nedved porte avec fierté le brassard de capitaine. Au Stade Roi Bauduin, malgré un début de match compliqué, Gert Verheyen marque pour la Belgique après 29 minutes de jeu sur un tir à bout portant. En fin de première mi-temps, Tomas Repka se fait exclure par l’arbitre. Les Diables poussent pour inscrire un deuxième but mais ne parviennent pas à percer le mur tchèque. Victoire 1-0, quatre jours avant le match retour à Prague, qui sera décisif. Devant à tout prix marquer pour espérer se qualifier, les Tchèques mettent d’entrée une grosse pression sur la Belgique. Mais la défense des Diables, dirigée par Geert De Vlieger, tient bon. En toute fin de match, Gert Verheyen, déjà buteur à l’aller, provoque un pénalty. Marc Wilmots s’empare du ballon, marque et envoie les Diables au Mondial 2002 en Corée du Sud et au Japon.

République tchèque - Belgique : 14 novembre 2001 (0-1) - Qualifications Coupe du Monde 2002

Marouane Fellaini fête sa première sélection

Six ans plus tard, le 7 février 2007, Petr Cech and co prennent leur revanche en amical. Si les équipes ont été lourdement modifiées par rapport aux rencontres de novembre 2001, Jan Koller est lui toujours bien là puisqu’il va inscrire le premier but des siens dans une victoire 0-2 de la République tchèque. Mais le plus important est ailleurs. Ce soir-là, Marouane Fellaini est appelé pour la première fois avec les Diables Rouges par René Vandereycken : le début d’une longue histoire d’amour entre Fellaini et le public belge. En 2009, la Belgique est entraînée par Franky Vercauteren de mai à septembre, à la suite de la démission de Vandereycken. Mais ce changement de coach n’empêchera pas une nouvelle défaite des Diables face à la Tchéquie, toujours "pour du beurre" (3-1). En attaque, Eden Hazard est aligné au côté de… Tom De Sutter. Hazard, alors âgé de 18 ans, délivre d’ailleurs une passe décisive pour un défenseur toujours présent avec les Diables : Jan Vertonghen.

Belgique - République Tchèque : 07 février 2007 (0-2) - Match Amical - 07/02/2007

Première victoire en amical pour Roberto Martinez

La Belgique retrouve la République tchèque 12 ans plus tard pour un nouveau match amical. Depuis la dernière défaite des Diables, l’eau a coulé sous les ponts. Place à la génération dorée avec au coup d’envoi : Thibaut Courtois, Vincent Kompany, Kevin De Bruyne, Youri Tielemans ou encore Romelu Lukaku. Michy Batshuayi ouvre le score après avoir éliminé son adversaire dans le grand rectangle et en deuxième mi-temps, Fellaini, monté à la pause, offre une première victoire en amical à… Roberto Martinez (2-1). Au bout du compte, la Belgique et la Tchéquie se quittent dos à dos avec un bilan de 3 victoires pour les Diables, un match nul et 3 victoires en faveur de la Tchéquie. Petit avantage pour les Belges qui ont remporté les deux seuls matches officiels disputés entre ces deux équipes, avant le troisième de samedi ?

Belgique - République tchèque : 05 juin 2017 (2-1) - Match Amical - 05/06/2017 La Belgique s'est imposée 2-1 en match amical face à la République tchèque lundi soir au Stade Roi Baudouin. Sans Eden Hazard, blessé, Roberto Martinez a opté pour une attaque à deux composée de Lukaku et Batshuayi. Un choix qui a porté ses fruits en première période avec les nombreuses occasions créées par l'attaquant d'Everton et l'ouverture du score signée Batshuayi (25e). Bien timide jusque-là, la République tchèque a profité d'une perte de balle des Diables Rouges et d'un pressing (fautif) pour égaliser (29e). En deuxième période, les Belges ont repris l'avantage grâce à un coup de tête de Fellaini (52e) avant de baisser en intensité.