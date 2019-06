Belgique-Kazakhstan : les compositions probables (LIVE vidéo dès 20h20)

Les Diables Rouges poursuivent ce soir leur campagne qualificative pour l'Euro 2020. Pour la première fois depuis la Coupe du Monde 2018, la Belgique est au grand complet ! L'adversaire du soir, le Kazakhstan, une équipe face à laquelle la Belgique n'a jamais perdu en 4 confrontations, n'a qu'à bien se tenir.

L'image est inhabituelle et contraste avec ce que la Belgique a pu proposer il y a une dizaine d'années, au plus fort de son creux. Aucun Diable Rouge sélectionné par Roberto Martinez il y a une quinzaine de jours n'a déclaré forfait. Aucune blessure à déplorer, qu'elle soit réelle, feinte ou diplomatique à l'image de ce que l'on a parfois pu connaître à l'époque de René Vandereycken ou Aimé Anthuenis, surtout pour des matchs du mois de juin, face à des adversaires du calibre du Kazakhstan ou de l'Ecosse...

Aujourd'hui, chacun remplit son devoir avec entrain et fierté et, vu la concurrence dans le noyau, personne ne veut prendre le risque de perdre des points dans son bulletin.

Cette fois, Roberto Martinez n'aura donc pas à se triturer les méninges. A l'exception d'un poste ou deux, son équipe coule de source.

Au but, Thibaut Courtois (qui a souffert de maux d'estomac en début de semaine) sera bien évidemment de la partie. Les fidèles Simon Mignolet et Matz Sels se tiennent en réserve. Hendrik Van Crombrugge aura profité à fond de l'expérience d'une première sélection mais prendra place en tribune.

En défense, aucune raison de ne pas faire confiance au trio classique : Alderweireld-Kompany-Vertonghen. Jan Vertonghen et Toby Alderweireld tenteront de finir leur saison sur une note plus positive qu'avec une défaite en finale de Ligue des Champions. Quant à Vincent Kompany, il a terminé la saison en boulet de canon avec Manchester City. Avant d'endosser son nouveau costume de joueur-entraîneur à Anderlecht (où il sera vraisemblablement présenté la semaine prochaine), lui aussi mettra un point d'honneur à sortir deux belles prestations sous le maillot des Diables Rouges. La défense, c'est l'expérience. A eux 3, Kompany, Vertonghen et Alderweireld totalisent...289 caps !

Abondance de biens sur les flancs

Dans l'entrejeu, plus que jamais, c'est l'abondance de biens !

Si Thomas Meunier (qui pourrait prochainement découvrir le championnat anglais) part avec une longueur d'avance pour arpenter le flanc droit, il y a plus de possibilités à gauche où Thorgan Hazard, Yannick Carrasco et Timothy Castagne postulent à une place de titulaire (sans oublier Chadli et Januzaj...).

Thorgan Hazard et Yannick Carrasco épousent des trajectoires inverses (le premier était titulaire lors des deux derniers matchs des Diables, le second semble avoir perdu sa place dans le onze de base) et ne sont pas aussi libérés moralement l'un que l'autre (Thorgan a signé un beau transfert à Dortmund, Carrasco fait tout ce qu'il peut pour quitter la Chine). Fort de sa superbe fin de saison avec l'Atalanta, Castagne est la 3e option sur ce flanc où Martinez peut aussi décider d'apporter des variantes entre le Kazakhstan et l'Ecosse.

Avec ou sans Tielemans ?

L'articulation du milieu de terrain dépendra de la présence, ou non, de Youri Tielemans. L'ex-Anderlechtois a tout joué depuis la coupe du monde (!) mais le retour de Kevin De Bruyne brouille les cartes.

Soit Martinez place son poulain (on sait à quel point le sélectionneur apprécie Tielemans) sur le banc, soit il le conserve dans l'équipe aux côtés d'Axel Witsel, avec pour conséquence de faire avancer KDB d'un cran, à la place d'un Dries Mertens, moins convaincant lors de ses dernières sorties en équipe nationale. Cette dernière option semble tenir la corde.

Mais quelle que soit la formule retenue, la star de la soirée s'appellera évidemment Eden Hazard. Le capitaine des Diables Rouges est au centre de toutes les attentions : l'officialisation de son transfert-record au Real Madrid est imminente, le joueur sera mis à l'honneur pour ses 100 matchs en sélection (en réalité le 101e puisque le cap des 100 avait été atteint à Nicosie) et, personnellement, il se souviendra que c'est face à cet adversaire kazakh, le 7 octobre 2011, pour son 23e match avec les Diables Rouges, qu'il avait ouvert son compteur buts, aujourd'hui fort de 30 réalisations ! Le public du Stade Roi Baudouin n'aura d'yeux que pour lui.

Quatre pour une place

Devant aussi, la concurrence est effrénée... et affûtée. Malgré sa fin de saison compliquée, Romelu Lukaku demeure le premier pion de la hiérarchie. Ses 45 buts plaident en sa faveur même si le meilleur buteur absolu de l'histoire des Diables n'a plus trouvé le chemin des filets depuis... début mars (doublé contre Southampton, suivi d'un autre doublé face au PSG).

Derrière lui, le duo de Crystal Palace Michy Batshuayi-Christian Benteke importe sa concurrence anglaise en Belgique avec, en prime, l'intrusion d'un 4e larron : Divock Origi, le buzz de cette fin de saison avec son but en finale de la Ligue des Champions samedi dernier.

Comme pour les flancs, il n'est pas interdit de penser que Martinez profitera des deux matchs programmés pour varier les formules.

L'inconnue kazakhe

L'adversaire du soir, 116e au classement de la FIFA, ne regorge évidemment pas de joueurs connus du grand public. Le Kazakhstan ne compte que deux joueurs évoluant à l'étranger et l'un des deux (Baktiyor Zainutdinov, attaquant de Rostov et buteur en Ecosse) est blessé. Ne reste donc que le seul Alexander Merkel (milieu de terrain d'origine allemande), joueur d'Heracles Almelo formé à...Milan.

Les autres jouent à Kairat, Astana ou Aktobe. Des clubs qui ne résonnent que très peu aux oreilles des observateurs, ce qui ne veut pas dire qu'il faut déconsidérer le Kazakhstan, qui a débuté sa campagne par un succès probant contre l'Ecosse (3-0), avant de s'incliner lourdement contre son puissant voisin russe (0-4).