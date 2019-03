Avant Belgique-Russie: Attention au jeu de tête des Russes

Un problème de gardiens ?

Titulaire indéboulonnable pendant treize ans, Igor Akinfeev est parti à la retraite... tout comme Vladimir Gabulov, éphémère dernier rempart du Club Brugeois. Parmi les trois gardiens sélectionnés par Stanislav Cherchesov, seul Andreï Lunev était présent à la Coupe du Monde où il n’a jamais quitté le banc. Lunev, Guilherme (un Brésilien naturalisé) et Shunin comptent à eux trois 13 caps dont 9 en matches amicaux !

Une défense centrale qui manque d’expérience

Cherchesov ne pourra pas reconstituer son tandem Ignashevich - Kutepov, plutôt performant lors de la Coupe du Monde. Le premier a mis un terme à sa carrière et est désormais entraîneur des jeunes au CSKA Moscou et le second est blessé. Absent du Mundial en raison d’une rupture du ligament croisé, Dzhikiya est de retour. Il devrait être associé à Semenov qui est resté sur le banc pendant toute la Coupe du Monde et avec qui il a beaucoup moins d’automatismes qu’avec Kutepov, son équipier au Spartak Moscou. Dzhikiya et Semenov ont joué deux fois ensemble, la dernière c’était il y a deux ans. Les Russes pourraient abandonner leur traditionnelle défense à quatre et s’adapter au système de jeu des Belges avec une défense centrale à trois joueurs. Il faudrait alors ajouter Koudryashov, le plus expérimenté de tous (26 caps)... mais arrière gauche de formation et avec son club.

Seulement quatre joueurs évoluent en dehors de la Russie

Auteur de quatre buts à la Coupe du Monde, Cheryshev n’a jamais joué en Russie. Il a grandi en Espagne et évolue aujourd’hui à Valence. Batshuayi y était encore son équiper il y a deux mois. Golovin joué à Monaco (club présidé par un Russe). Il s’y entraîne quotidiennement avec Chadli et aussi, jusqu’il y a peu, avec Tielemans. Le jeune arrière droit Karavaev évolue à Vitesse (sous les ordres d’un coach Russe) où il côtoie Musonda Junior. L’arrière gauche Kudryashev est en tête du championnat de Turquie avec Basaksehir où évoluent également Robinho, Adebayor, Turan et Demba Ba.

Le milieu de terrain Gazinskiy a récemment joué deux fois avec son club, Krasnodar, contre le Standard en Europa League.

Attention au jeu de tête des Russes

Avec ses deux attaquants, Dzyuba (1,96 m) et Smolov (1,87 m) et ses défenseurs Semenov (1,91 m), Dzhikiya (1,88 m) et Mario Fernandes (1,87 m), la Russie possède cinq joueurs très redoutables dans le jeu aérien. Même avec Dendoncker, les Belges pourraient n’en avoir au mieux que quatre...