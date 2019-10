Assist millimétré et finition parfaite: Eden Hazard et Thomas Meunier régalent

La qualification pour l'Euro 2020 acquise, les Diables rouges gèrent leur affrontement face au Kazakhstan intelligemment et avec beaucoup d'application. Après l'ouverture du score de Michy Batshuayi (déjà très joliment servi par Praet) à la 21e minute, Eden Hazard et Thomas Meunier ont décidé de nous régaler. Parti de la moitié de terrain, Eden sert royalement Thomas, qui réalise la course parfaite dans l'angle opposé, à l'entrée du rectangle. Il ajuste alors le gardien Kazakh et un défenseur pour faire 0-2.

Une superbe action. Le joueur du PSG ne manque pas d'aller féliciter et remercier celui du Real. Avec encore et toujours l'impression que ce groupe prend beaucoup de plaisir à évoluer ensemble.