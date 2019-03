Allemagne: trois nouveaux venus dans la sélection de Joachim Löw

Le sélectionneur allemand Joachim Löw a fait appel à trois nouveaux joueurs pour les deux prochains matches de l'Allemagne la semaine prochaine face à la Serbie et aux Pays-Bas. Löw a sélectionné pour la première fois le défenseur de Leipzig Lukas Klostermann (22 ans), le défenseur de Berlin Niklas Stark (23 ans) et le milieu du Werder Brême Maximilian Eggestein (22 ans).

A la recherche d'un nouvel élan, Löw a décidé d'effectuer un rajeunissement de son effectif, écartant les joueurs du Bayern Munich Thomas Müller (29 ans), Jérôme Boateng (30) et Mats Hummels (30), tous champions du monde en 2014. Müller compte 100 sélections (38 buts) alors que Boateng et Hummels en totalisent respectivement 76 et 70.

Löw doit aussi se passer de Julian Draxler (PSG), Jonas Hector (Cologne) et Sebastian Rudy (Schalke), blessés.

L'Allemagne recevra la Serbie en match amical mercredi à Wolfsburg et affrontera les Pays-Bas quatre jours plus tard à Amsterdam dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2020.