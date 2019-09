A la découverte de Saint-Marin, l'adversaire des Diables ce vendredi

Enclave à l’intérieur de l’Italie, située à la pointe orientale du massif des Appenins, la République de Saint-Marin est un micro état, six à sept fois plus petit que la Principauté d’Andorre. San Marino est le troisième plus petit état d’Europe, après le Vatican et Monaco.

Sa superficie, 61 km², est plus petite que celle de la ville de La Louvière. On y recense 32.000 habitants, soit à peine un peu plus que la ville d’Andenne.

Saint-Marin serait la plus ancienne république libre (elle date de 301). Elle est répartie en neuf municipalités, appelées châtelleries (Castelli). Sa constitution date de 1600. Elle est la plus ancienne encore en vigueur.

La sélection est surnommée " la Sérénissime ". En 31 ans, elle a remporté une victoire en match amical et obtenu trois partages en compétitions officielles. Sa plus lourde défaite : 0-13 contre l’Allemagne le 6 septembre 2006, lors des éliminatoires de l’Euro 2008.

Les Saint-Marinais sont affiliés à la FIFA depuis 1988. Ils pointent à la dernière place tant à l’indice Fifa (211e) que UEFA (55e).

L’entraîneur, Franco Varrella, fut l’adjoint d’Arrigo Sacchi en sélection italienne de 1995 à 1996.

La coupe nationale a été créée en 1937 et le championnat, étonnamment, seulement 50 ans plus tard.

Le San Marino Calcio est le seul club de l’enclave rattaché à la fédération italienne de football, en Serie D (quatrième division).

La Fiorita est le club de Montegiardino, la plus petite commune de Saint-Marin. Son stade peut accueillir 700 spectateurs, soit un peu plus que la totalité de la population locale. Son principal rival, Tre Penne, compte 10.000 habitants qui peuvent presque remplir jusqu’à vingt fois l’enceinte. C’est le premier club saint-marinais vainqueur d’un match de coupe d’Europe. C’était contre les Arméniens de Shirak en 2011.

L’incroyable histoire de Davide Gualtieri

Davide Gualtieri a longtemps détenu le record du but le plus rapide inscrit dans un match de sélection. C’était le 17 novembre 1993 contre l’Angleterre, au stade Renato-Dall'Ara, à Bologne (là-même ou David Platt avait fait pleurer toute la Belgique trois ans plus tôt !), en qualification pour la Coupe du Monde 1994 aux Etats-Unis. Propriétaire d’un magasin d’informatique, Gualtieri dont c’était la première apparition en équipe nationale avait trompé David Seaman après huit secondes à peine. Un record que battra Christian Benteke à Faro contre Gibraltar le 10 octobre 2016. “Gigi” Benedettini, le gardien de but de Saint-Marin, rendra ce match encore plus célèbre en repoussant un penalty du capitaine anglais...David Platt !