27 Diables à l'entrainement : Vermaelen de retour, Lukaku et Trossard absents

Chadli : "On est très concentré pour ce match en Russie" - Football - 14/11/2019 Ce jeudi, en fin d’après-midi, au Belgian Football Centre de Tubize, les Diables rouges s’échauffaient collectivement pour la dernière fois avant de s’envoler pour la Russie. L’équipe nationale y disputera une rencontre de qualification face aux Russes (samedi 16 novembre) avant de revenir en Belgique pour affronter Chypre (mardi 19 novembre). 27 Diables ont pris part à la séance du jour, seuls Romelu Lukaku (déjà absent mercredi) et Leandro Trossard (qui a quitté prématurément la séance mercredi) manquaient à l'appel. Thomas Vermaelen est lui de retour. Roberto Martinez a sélectionné 29 joueurs pour les deux dernières rencontres précitées. La Belgique est en tête avec 24 points, soit trois de plus que la Russie, et sera assurée de terminer en tête en cas de partage à Saint-Pétersbourg.