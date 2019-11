Zinho Vanheusden dans l'équipe de la semaine d'Europa League après son but contre Francfort - © BRUNO FAHY - BELGA

1-0 : But de Vanheusden - Standard - Francfort - 07/11/2019 Amallah donne le coup de coin et trouve la tête d'Emond au premier poteau. Le Gaumais dévie devant le but et Vanheusden surgit pour trouer Ronnow! C'est 1-0.