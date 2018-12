Anderlecht clôture sa campagne européenne ce jeudi à Zagreb face au Dinamo. Une rencontre à suivre en direct vidéo sur RTBF.be/sport.



Tout est déjà dit ou presque dans ce groupe D : les deux qualifiés sont connus et les Croates sont assurés de terminer premier.



Une victoire serait malgré tout la bienvenue pour les Mauves. Elle permettrait de ne pas terminer la saison européenne sans victoire, de soigner un peu le coefficient UEFA et peut-être d'éviter la dernière place (à condition que Trnava ne gagne pas). Le Sporting n'a plus gagné depuis 1 mois et même si Hein Vanhaezebrouck souligne les bonnes prestations de ses joueurs, les résultats ne suivent pas.