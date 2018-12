Yannick Ferrera: "On compte sur Genk et Bruges pour faire monter le niveau du football belge"

Ce jeudi avait lieu la dernière journée de la phase de poules de l'Europa League. Sur les trois clubs belges engagés, seul le KRC Genk est donc parvenu à se qualifier pour les seizièmes de finale.

L'occasion, avec notre consultant Yannick Ferrera, de tirer un premier bilan. "Mon coup de cœur belge dans cette Europa League, c’est Genk avec un coup de cœur particulier pour Pozuelo que j’apprécie énormément, souligne-t-il. Au niveau international, je suis très content que Dudelange ait pris son premier point en Europa League (0-0 contre le Betis Séville). C’est un exploit face à une équipe du Betis qui tourne bien cette saison."

Rayon déception, il ne pointe pas le Sporting d'Anderlecht qui a terminé son parcours par un nul à Zagreb mais bien un club qu'il a coaché jadis. "Au niveau belge, déçu non pas par mais pour le Standard. Déçu qu’il ne soit pas parvenu à se qualifier malgré les 10 points récoltés. Au niveau international, pareille réflexion pour le Milan AC qui ne passe pas avec 10 points. Et puis déception concernant Marseille qui finit la phase de poules avec 1 point sur 18. Ce qui est très peu pour une équipe comme celle-là, finaliste l’année dernière", note-t-il.

Enfin, sur la suite du parcours, Yannick Ferrera affirme qu'il "faudra être attentif à des équipes comme Arsenal et Chelsea sortis facilement des poules. Sans oublier des formations comme l’Inter et Naples qui étaient en Ligue des Champions. Le parcours s’annonce donc bien difficile pour le futur vainqueur."

Et de conclure : "Genk nous a habitué à effectuer de beaux parcours lors des dernières saisons européennes, on espère pour eux qu’il va pouvoir encore s’illustrer cette fois-ci. Bruges a prouvé sur la scène européenne qu’il pouvait ennuyer de grosses équipes comme Dortmund ou l’Atlético Madrid. Il a gagné aussi à Monaco. Donc, on espère pour eux qu’ils vont encore passer au moins un tour. On compte sur eux pour faire monter le niveau du football belge."