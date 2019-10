Wolverhampton et Dendoncker sur le fil, nul blanc pour ManU, Feyenoord et Ferencvaros au top

Dans le groupe G, Porto s’est incliné nettement contre Feyenoord, 2-0 (Toornstra et Karsdorp). Les Young Boys ont eux surpris le Glasgow Rangers dans le temps additionnel, 2-1. Le groupe est totalement incertain puisque toutes les équipes possèdent trois points.

Ludogorets domine désormais le groupe H, seul en tête après sa victoire contre Ferencvaros (0-3) malgré une mi-temps à dix. Derrière lui, l’Espanyol Barcelone a battu le CSKA Moscou 0-2 et prend la deuxième place du groupe. Ferencvaros est troisième avec un point, les Moscovites sont en très mauvaise posture, sans le moindre point en fond de classement.

Dans le groupe de la Gantoise (qui a partagé 1-1 à Oleksandriya), le I, Wolfsburg et Saint-Etienne ont réalisé le même résultat. Le classement reste donc inchangé et les Gantois ne réalisent donc pas une mauvaise opération, même s'ils auraient pu espérer mieux en Ukraine.

Dendoncker joue une demi-heure et gagne

Dans le groupe K, Wolverhampton est parvenu à l’emporter sur le fil au Besiktas. Leander Dendoncker est monté au jeu peu après l’heure de jeu. Boly a inscrit le seul but de la rencontre dans le temps additionnel. Dans l’autre rencontre, Braga et Bratislava ont partagé 2-2. Bratislava et Braga ont quatre points, les Wolves trois, Besiktas aucun.